Jaclyn Keely tenía apenas 28 años cuando su vida dio un giro inesperado. Corredora aficionada, tecnóloga en anestesia, activa, saludable y no fumadora, pensó que su dolor en el pecho y su dificultad para respirar eran solo molestias pasajeras. Hasta que su pulmón colapsó mientras preparaba el desayuno.

Aquel episodio, conocido como neumotórax espontáneo, la llevó a urgencias, donde los médicos notaron un pequeño nódulo en su pulmón.

“Debido a mi edad, a mi nivel de actividad y al hecho de que nunca había fumado, me dijeron que no tenía motivos para preocuparme”, recuerda Keely a New York Post. En los años siguientes, ese nódulo se mantuvo sin cambios… hasta el otoño pasado.

Fue entonces cuando su neumólogo, casi por intuición, decidió hacer una biopsia. El resultado: adenocarcinoma mucinoso en etapa 1, un tipo poco común de cáncer que puede atacar incluso a los pulmones más jóvenes y saludables.

Keely tenía 29 años y, de pronto, se enfrentaba a una cirugía pulmonar y una recuperación desafiante. Pero hubo algo que hizo toda la diferencia.

Dos hábitos marcaron la diferencia en la recuperación de Jaclyn Keely. | Crédito: NYPost ×

Keely había comenzado a correr en noviembre de 2023, casi un año antes de su diagnóstico. “Suena un poco gracioso, pero me desperté una mañana y decidí que iba a correr un maratón, y eso fue todo”, cuenta.

Esa decisión, aparentemente espontánea, fue clave. Correr con regularidad y escuchar a su cuerpo no solo mejoró su capacidad física, sino que también la ayudó a detectar cuando algo no estaba bien.

El segundo hábito que marcó su camino fue haber evitado siempre el cigarrillo. Aunque el cáncer de pulmón afecta cada vez más a personas no fumadoras, no haber fumado le dio a su cuerpo una base más fuerte para enfrentar la cirugía y la recuperación.

“No hubo síntomas, lo cual es un poco alarmante”, admite Keely. Ya había sufrido colapsos pulmonares antes, pero nada que la preparara para un diagnóstico así.

Correr con regularidad fortaleció el cuerpo de Jaclyn Keely y fue clave para su recuperación física. | Crédito: Freepik ×

Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón izquierdo en octubre. Dos o tres semanas después, Keely ya estaba saliendo a trotar. Su primera carrera fue corta: unos 300 metros. Pero con paciencia, caminatas diarias y constancia, fue recuperando el aliento, la fuerza y la confianza. Hoy, su capacidad pulmonar es casi normal.

Ahora, Keely se prepara para cruzar nuevamente la meta en la media maratón RBC Brooklyn. “Sólo quiero cruzar la línea de meta con una sonrisa”, dijo.

Más allá del logro deportivo, su historia es un recordatorio poderoso: no hay que esperar síntomas para hacerse chequeos, y moverse puede cambiarlo todo.

“Cualquier persona con pulmones puede desarrollar cáncer de pulmón”, dice Keely. “Nunca pensé que esto me pasaría a mí… sobre todo siendo tan joven”, concluyó.