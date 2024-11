Cuando se tiene un hijo, se viven experiencias de todo tipo. Hoy te hablaré sobre una que vivió Rachel, una asistente dental de Indiana (Estados Unidos) que es madre del pequeño Winston. Este bebé causó sensación en TikTok porque luego que su progenitora le diera una tablet para que viera un dibujo animado, estuvo cerca de hacer una compra en línea. Sí, de verdad. Y no tiene ni un año de edad.

De acuerdo a información brindada por Newsweek, un día como cualquier otro, Rachel estaba dando un paseo en auto con su hijo y su padre (el abuelo de Winston). Justamente, estos dos últimos se encontraban en los asientos traseros del vehículo.

Como el bebé en ese entonces empezó a hacer una rabieta, la madre puso un capítulo de Mickey Mouse en su tablet para que se distraiga. Tras colocar el aparato en un lugar estratégico con el fin de que el pequeño pueda ver el dibujo animado sin problemas, Winston se calmó y eso fue agradable para todos.

Esta imagen permite apreciar al bebé llamado Winston. (Foto: @rachelmarie_105 / TikTok)

Sin embargo, más adelante Rachel notó que ya no se escuchaba a Mickey Mouse y, pese a ello, el bebé, que está próximo a cumplir cinco meses, estaba tranquilo. Entonces, decidió ver qué estaba haciendo y es ahí donde se dio cuenta que él estaba en una página donde se venden productos tecnológicos.

Esta imagen muestra el momento en que Winston por poco hace una compra en línea. (Foto: @rachelmarie_105 / TikTok)

¿Qué es lo que estuvo cerca de comprar?

“Cuando (el capítulo de) Mickey Mouse deja de reproducirse, pero el bebé no llora. Resulta que está comprando una nueva computadora Dell”, escribió la mujer en el video que subió a TikTok (su cuenta es @rachelmarie_105) para dar a conocer el accionar de su hijo. En aquella grabación se aprecia que Winston manipulaba la tablet con sus pies. Claramente, no sabía lo que hacía.

En esta imagen aparece Winston con su madre Rachel. (Foto: @rachelmarie_105 / TikTok)

En diálogo con Newsweek, Rachel contó que ella pensó que el episodio de Mickey Mouse ya no se reproducía por culpa de la batería de la tablet, pero no. “Me di vuelta y (Winston) estaba a punto de hacer una comprar”, dijo. Lo bueno es que su información de pago no está almacenada en el aparato, según indicó. Pese a ello, muchos usuarios se divirtieron al saber lo que hizo el bebé.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.