Sebastián Ramos es un tiktoker colombiano que compartió su frustración en las redes sociales tras ser rechazado por tercera vez en su intento de obtener una visa para visitar Estados Unidos. En un breve video publicado en su cuenta, el creador de contenido reveló su experiencia en la embajada y las razones consideradas por las autoridades migratorias para negarle el ingreso a la nación norteamericana.

El tiktoker señaló que durante su última entrevista, le hicieron solamente dos preguntas: la primera es si tenía familiares viviendo en el país norteamericano, a lo que él contestó que sí, un tío y la madre de su pareja. Luego, le consultaron si había viajado al exterior y sus motivos. Ramos respondió afirmativamente y reveló los dos lugares que tuvo que visitar por trabajo: Corea del Sur y Brasil.

Según las autoridades, Sebastián, al ser trabajador independiente, no pudo demostrar de manera satisfactoria que sus actividades previstas durante su estancia en Estados Unidos se ajustaban al tipo de visa que había solicitado. Esta decisión dejó al joven profundamente desanimado, especialmente considerando que había sido rechazado en dos ocasiones anteriores.

Visiblemente emocionado, el usuario expresó su frustración por no poder ingresar a EE. UU. (Foto: @soysebastianramos)

Con lágrimas en los ojos, Sebastián expresó su tristeza ante esta situación, ya que no comprendía por qué sus planes de viaje no habían sido aprobados.

“Es cuando yo digo, osea, ¿tú crees que con solo dos preguntas yo te voy a poder argumentar que yo no me quiero quedar en tu país? Sí, es la tercera vez que me la niegan en la vida. La primera vez fue hace muchos años. La segunda fue en 2018″, comentó el colombiano, visiblemente emocionado.

“Pero, ¿saben algo? El mundo no empieza ni termina en Estados Unidos. El mundo es gigante y yo era de esas personas que creía que visitar EE.UU. era todo. Cuando te das cuenta de que en el mundo hay países hermosísimos, se pasa”, agregó.

Poder conseguir la visa para Estados Unidos depende de distintos factores. Cada caso es individual y puede variar según el tipo de documento solicitado. (Foto referencial: StockSnap / Pixabay)

A pesar de la decepción, Sebastián quiso compartir su experiencia con sus seguidores para generar conciencia sobre las dificultades que enfrentan algunas personas al intentar obtener una visa estadounidense.

Su relato, como era de esperarse, generó una gran controversia entre los usuarios de TikTok. La gran mayoría destacó que el creador de contenido dio las respuestas equivocadas durante su entrevista. Otros compartieron sus consejos para aumentar las posibilidades de conseguir el visado norteamericano.

“Men, la verdad, respondiste super mal”, escribió una persona. “Si pediste visa de turista, con las respuestas que dices efectivamente te la niegan, porque diste a entender que ibas a trabajar”, señaló otra.

“Creo que el error es no saberse vender. Tienes el perfil para que te la den, pero las respuestas no deben ser secas. A mi me la negaron en el 2016 y me la dieron este año”, agregó una tercera persona.

“Amigo, fácil. Primero vaya a México y Perú. Luego vaya España, Francia y Alemania. Luego ya cuando ven que viajas te dan la visa americana”, comentó otro internauta.

¿Por qué se le niegan la visa estadounidense a una persona?

Según el medio CNN, una de las razones más frecuentes por las cuales a una persona se le niega la visa americana es la falta de lazos sólidos con su país de origen.

Los oficiales consulares buscan evidencia de que el solicitante tiene intenciones de regresar a su país de origen después de su visita a Estados Unidos. Factores como propiedades, empleo estable, familia y otros compromisos en su país natal pueden fortalecer la solicitud.

Otro motivo común de rechazo es la falta de fondos suficientes para cubrir los gastos de la estadía en Estados Unidos. Los solicitantes deben demostrar que tienen los recursos económicos necesarios para mantenerse durante su viaje sin necesidad de trabajar de manera ilegal. Además, es importante presentar un itinerario de viaje detallado para demostrar que se tiene un plan claro durante la estancia.

Finalmente, los antecedentes penales pueden ser un obstáculo significativo para obtener una visa estadounidense. Delitos graves, incluso si ocurrieron hace varios años, pueden resultar en la negación de la visa.

Es importante destacar que cada caso es evaluado de manera individual y que los requisitos pueden variar según el tipo de visa solicitada.