Una joven mexicana compartió en redes sociales la experiencia que vivió al intentar obtener una visa para ingresar a los Estados Unidos. En TikTok, contó que se organizó todo con tiempo, invirtió en asesoría y viajó hasta Nogales, Sonora, para presentarse a la entrevista en el consulado. Aunque llevó una carpeta con toda la documentación necesaria, nada salió como esperaba: la cónsul que la atendió apenas le hizo dos preguntas antes de rechazar su solicitud. “Tardé más en cruzar la calle”, se lamentó.

En un breve video, la usuaria Grecia explicó que se había preparado minuciosamente. Detalló que incluyó documentos de su empresa, su situación fiscal y su opinión de cumplimiento. “Me vine a Nogales para sacar la visa. Presenté los documentos de mi empresa, los datos de mi situación fiscal, mi opinión de cumplimiento”, mostrando los papeles que pensó serían revisados.

También mencionó que contrató a una asesora para guiarla durante el proceso y que incluso le sugirieron llevar documentos adicionales. “Me dijo que sacara una copia de la visa de mi hermana y de la visa de mi novio”, agregó, convencida de que eso reforzaría su solicitud y demostraría sus lazos familiares en México.

La usuaria contó por qué le rechazaron la visa para viajar a EE. UU. en cuestión de segundos. (Foto: @greciameow / TikTok)

Sin embargo, la entrevista consular fue mucho más corta de lo que había imaginado. “Mi entrevista duró 20 segundos como mucho”, contó. A pesar de haber llevado todos sus papeles bien organizados, la cónsul no revisó ninguno. “Me preguntaron dos cosas y yo con mis papelitos bien listos, pero no me pidió nada la cónsul”, recordó.

Tras responder esas breves preguntas, que fueron motivo de viaje y a qué se dedica, la funcionaria le entregó directamente el papel con la negativa. “Aquí está la hojita que te dice que no hay suficientes razones para que te den la visa porque piensan que vas a querer emigrar allá”, señaló.

La joven también criticó el trato que recibió por parte de la funcionaria. “Traía una cara que no podía con ella”, dijo, sugiriendo que la actitud de la cónsul pudo haber influido durante el proceso. “Tardé más tiempo en cruzar la calle para llegar al consulado que lo que duré en la entrevista”, agregó.

La visa es un documento que permite el ingreso legal a los Estados Unidos. (Foto: iStock)

A pesar de todo, dijo que no se sentía triste ni derrotada. “Como que estaba con que tenía un 50 y 50 por ciento de posibilidades de que me la dieran o no”, comentó. Apenas salió del lugar, llamó a su asesora para contarle lo sucedido. “Obviamente, cuando apenas tuve el celular le hablé a mi asesora y le conté lo que sucedió, que solamente me hizo dos preguntas y que no me pidió nada”.

Según le respondió su asesora, el rechazo no tuvo que ver con su perfil, sino con la suerte. “Me dijo que prácticamente es cuestión de suerte y que me tocó una cónsul muy de malitas”, concluyó.

Por qué le niegan la visa a una persona

Según CNN, uno de los motivos principales por los que se puede denegar una visa a una persona es la falta de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la categoría de visa solicitada. Dicho de otra forma: no demostrar lazos suficientes con el país de origen (como empleo estable, propiedades, o familia), o no tener fondos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje también puede ser una causa de denegación.

Otro factor son las inadmisibilidades que impiden la entrada de una persona a Estados Unidos, más allá de su propósito de viaje. Estas pueden estar relacionadas con antecedentes penales, problemas de salud o violaciones de inmigración previas.

Existen diversas razones por las cuales a una persona le pueden negar una visa. (Foto referencial: Pixabay)

Finalmente, la denegación de una visa también puede deberse a sospechas de intenciones fraudulentas o motivos de seguridad. Si un funcionario consular cree que el solicitante miente sobre el propósito de su viaje, busca trabajar sin autorización o representa un riesgo para la seguridad nacional, la visa será denegada. Además, las sanciones económicas o restricciones impuestas a ciertos países o individuos pueden influir en la decisión.

