En Estados Unidos es algo normal que los padres de familia envíen a sus hijos a guarderías cuando no pueden cuidarlos por motivos laborales. Precisamente, una madre de ese país, que se hace llamar Marissa en TikTok (@msmarissa7), dejó a su bebé Alex en un lugar así y luego le pidió fotos de su pequeña a la profesora que trabaja ahí sin imaginar que se reiría bastante al verlas.

Las instantáneas le parecieron sumamente divertidas e inesperadas, por lo que la progenitora consideró oportuno compartirlas en la mencionada plataforma para que más personas se alegren al mirarlas y definitivamente eso sucedió. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de minutos. En esta nota puedes apreciarlas.

“Cuando recibí las fotos por primera vez, pensé que eran muy divertidas”, expresó Marissa en diálogo con Newsweek. “Mi favorita es probablemente la que la hace parecer una DJ”, aseguró. Y es que la bebé Alex tuvo una pose muy similar a la de una persona que se dedica a seleccionar y a mezclar música.

Esta imagen es la que ha divertido bastante a la madre de esta historia. (Foto: @msmarissa7 / TikTok)

La madre recibió críticas

Pero a raíz de que subió las instantáneas a TikTok, la madre no solo ha recibido comentarios positivos. También ha leído críticas de personas. Más que nada porque consideran que la bebé es muy pequeña como para estar en una guardería.

En esta imagen aparece la bebé de esta historia. (Foto: @msmarissa7 / TikTok)

“Sinceramente, me sorprende la cantidad de gente que se sorprendió de que un bebé tan pequeño estuviera en una guardería, pero en Estados Unidos no hay licencia de maternidad remunerada, así que realmente no tienes otra opción”, recalcó Marissa a la citada fuente.

Esta es una de las fotos que envió la profesora de guardería de esta historia. (Foto: @msmarissa7 / TikTok)

