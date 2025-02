Tomar decisiones sobre la alimentación puede ser complicado, especialmente cuando los consejos de los expertos varían tanto. Un ejemplo de esto es el debate sobre el arroz integral y el arroz blanco, dos opciones básicas en muchas dietas. La nutricionista certificada Layla Alnaif compartió su opinión en un video de TikTok que superó las 3 millones de visitas, sorprendiendo a muchos con su recomendación.

“Me lo preguntan mucho: ¿debo comer arroz blanco o arroz integral? La respuesta es siempre arroz blanco”, afirmó la experta. Según ella, durante años pensó que el arroz integral era más saludable, pero luego descubrió que contiene más arsénico, un metal pesado, así como fitatos y lectinas, compuestos que pueden dificultar la absorción de nutrientes.

Aunque no recomienda un consumo excesivo de arroz, prefiere ser cautelosa con el integral. “Comer grandes cantidades de arroz integral definitivamente no es lo correcto”, advierte. En su lugar, sugiere optar por arroz blanco jazmín o basmati ecológico, dejarlo en remojo durante una hora y enjuagarlo bien antes de cocinarlo para reducir la cantidad de arsénico. “Yo lo comería una o dos veces por semana. Definitivamente no recomiendo el arroz a diario”, agrega.

Layla Alnaif es una nutricionista holística y practicante de yoga que brinda asesoría a mujeres. (Foto: @layla.alnaif)

La empresa de salud Parsley Health señala que los fitatos y lectinas presentes en el arroz son considerados por algunos expertos como “antinutrientes” porque pueden interferir en la absorción de minerales; sin embargo, estos compuestos también tienen beneficios potenciales, como propiedades anticancerígenas y la mejora de los niveles de glucosa y lípidos en sangre. Además, al hervir el arroz, muchas de estas sustancias se inactivan, por lo que su impacto real aún sigue siendo debatido.

El arsénico, en cambio, es una toxina que se acumula en los alimentos debido a la contaminación, y el arroz tiende a absorberlo con facilidad. Aunque el consumo moderado no suele representar un problema grave, Healthline señala que el arsénico puede acumularse en el cuerpo con el tiempo, por lo que es recomendable tomar precauciones.

En términos básicos, la diferencia entre ambos tipos de arroz es que el integral conserva el salvado, el germen y el endospermo, lo que le da una textura más firme y un mayor contenido de fibra y nutrientes. El arroz blanco, en cambio, es más blando y fácil de digerir, pero pierde parte de sus propiedades nutricionales debido al proceso de refinado.

Alnaif asegura que, contrario a la creencia popular, el arroz blanco es más saludable que el integral. (Foto referencial: Pixabay)

El video de Alnaif, como era de esperarse, desató un debate en redes. Algunos usuarios defendieron el arroz integral porque les ayuda a controlar el azúcar en sangre, mientras que otros criticaron la falta de referencias científicas en su explicación.

Arroz integral vs. arroz blanco: ¿cuál es más saludable?

La Academia Española de Nutrición y Dietética indica que tanto el arroz blanco como el integral pueden formar parte de una dieta equilibrada, pero destaca las ventajas nutricionales del arroz integral. Este último, al ser un grano entero, conserva el salvado, el germen y el endospermo, lo que le proporciona más fibra, vitaminas y minerales que el arroz blanco, que ha sido despojado de estas capas exteriores. La fibra del arroz integral es especialmente beneficiosa para regular el tránsito intestinal, controlar el azúcar en sangre y reducir el colesterol.

Por otro lado, el arroz blanco, aunque menos nutritivo, sigue siendo una fuente de energía saludable y un alimento básico en muchas culturas. Es más fácil de digerir que el arroz integral, lo que lo convierte en una buena opción para personas con problemas digestivos; no obstante, se recomienda consumirlo con moderación y combinarlo con otros alimentos nutritivos para asegurar una dieta equilibrada.

Es necesario mantener una dieta variada que incluya frutas, verduras, legumbres y proteínas, para asegurar una nutrición completa y saludable.(Foto referencial: Pixabay)

En general, el medio citado sugiere priorizar el consumo de granos enteros como el arroz integral. Si se opta por el arroz blanco, se aconseja elegir variedades enriquecidas con vitaminas y minerales. En cualquier caso, es necesario mantener una dieta variada y equilibrada que incluya frutas, verduras, legumbres y proteínas, para asegurar una nutrición saludable.