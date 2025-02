Normalmente, es el hombre quien propone matrimonio a su pareja; sin embargo, eso no es una regla. De hecho, hay personas no están de acuerdo con ello y actúan de la manera que mejor les parezca. Te comento esto porque Talitha Degier es la protagonista de la historia que motivó la creación de esta nota. Ella le pidió la mano a su novio Bas durante un viaje a Sheffield (Inglaterra) y no se arrepiente de su decisión por una razón que solo conocerás si lees todo lo escrito hasta el final.

Para empezar, debes saber que la misma mujer se encargó de informar sobre su accionar en varios videos que compartió en su cuenta de TikTok (@talithadegier). En uno de esos clips, se puede ver que consiguió un anillo plateado para su pareja y que luego, en una salida, se animó a hacerle la tan importante pregunta.

El momento en que Talitha Degier se arrodilló para pedirle la mano a su pareja. (Foto: @talithadegier / TikTok)

Claro está, Talitha previamente colocó su celular en un lugar estratégico para poder grabar el momento en que se arrodilló y le consultó si quería casarse con ella. “Dicen que nunca debes proponerle matrimonio a tu novio, pero lo hice”, se lee en el video. Además, en la descripción del mismo colocó: “No lo hago de la manera tradicional y estamos muy felices”.

Ya en otra publicación mostró que Bas aceptó casarse con ella y por eso ambos acabaron dándose un emotivo beso. “Me gusta tu apellido. ¿Puedo usarlo?”, escribió Talitha en este segundo clip, que, al igual que el primero, se volvió viral casi de inmediato.

Como Bas aceptó casarse con Talitha Degier, ambos se dieron un emotivo beso. (Foto: @talithadegier / TikTok)

La reacción de los usuarios

Pero no creas que todos los usuarios que vieron las grabaciones se pusieron felices por el accionar de la mujer. Si bien hubo quienes expresaron su alegría por el compromiso y les desearon lo mejor, otros señalaron que no están de acuerdo con que la mujer proponga matrimonio al hombre, recalcando que ella actuó mal y que ha generado confusión en muchas chicas.

Talitha, en diálogo con People, aseguró que se llevó una gran sorpresa al leer los comentarios negativos. “No pensé que la gente se molestaría tanto por eso. Creo que depende de las personas en la relación decidir cómo quieren que sea su propuesta, y si alguien lo hace de manera diferente, o te alegras por ellos o te vas”, dijo.

El motivo por el que no se arrepiente de haberle pedido la mano a su novio

“Soy una persona que hace cosas cuando quiere conseguir algo. En este caso, quería hacer sentir muy especial a mi novio, ya que sabía que ambos queríamos comprometernos este año. No me pareció que fuera poco tradicional proponerle matrimonio”, agregó la mujer, que también confesó que planeó la propuesta durante casi tres meses.

Según dijo, Bas, al verla arrodillada, se sorprendió bastante “y necesitó un minuto para darse cuenta de lo que estaba pasando”. Lo bueno es que él, al final, aceptó dar el siguiente paso en la relación y ahora ambos pueden decir al mundo entero que están comprometidos.