La comunidad de Rhode Island (EE. UU.) se unió para apoyar a Michael Coyne, copropietario de la cafetería Red, White & Brew Coffeehouse, luego de que denunciara el robo del dinero de su frasco de propinas. El hecho ocurrió el 4 de marzo y, aunque la cantidad era pequeña, tuvo un fuerte impacto emocional en él. Michael, de 30 años, trabaja atendiendo la caja, preparando pedidos e interactuando con los clientes.

Según TODAY, Coyne vive con autismo y TDAH, y gran parte de sus ingresos dependen directamente de las propinas que recibe en el local.

La historia se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales junto a su madre, Sheila Coyne. En ese mensaje, explicaron lo ocurrido y cómo afectó la situación al joven.

El hecho lo afectó emocionalmente, ya que depende de ese ingreso mientras construye el negocio junto a su madre. (Foto: Red White & Brew Coffeehouse / Facebook)

“Sabes que siempre nos gusta compartir historias felices y ser positivos, pero ayer ocurrió algo que pensamos que debíamos contar”, dijo Sheila. “Por la tarde, [Michael] estaba afuera limpiando, y cuando regresó a la caja se dio cuenta de que el dinero de su frasco de propinas había desaparecido.”

La madre explicó que el hecho lo dejó profundamente afectado: “Como era de esperarse, estaba molesto por eso. Intentamos no hablar mucho del tema y seguir adelante, pero realmente le afectó.”

Michael también compartió cómo se sintió tras lo ocurrido: “Me hizo pensar: ¿por qué alguien querría robar dinero de alguien que ni siquiera recibe un sueldo?”.

Tras hacerse público el caso, la comunidad se movilizó para apoyarlo con donaciones y mensajes de aliento. (Foto: Red White & Brew Coffeehouse / Facebook)

Sheila aclaró que, al tratarse de un negocio en crecimiento, ni ella ni su hijo reciben un salario fijo, por lo que las propinas son una fuente importante de ingresos. Además, explicó que el local no acepta propinas con tarjeta porque considera que esta práctica se ha vuelto excesiva.

“Puede que solo hayan sido 15 dólares, pero eran los 15 que iba a usar para salir”, comentó. “Estaba triste, decepcionado, y creo que dolió más porque sentimos que este lugar es un espacio seguro.”

Tras contar lo sucedido, la comunidad reaccionó. Clientes habituales y vecinos comenzaron a acercarse para apoyar a Michael, incluso donando dinero. Gracias a este gesto colectivo, logró reunir más de 1.400 dólares en propinas.

Gracias a ese gesto, logró reunir más de 1,400 dólares y sentirse respaldado por quienes lo rodean. (Foto: Red White & Brew Coffeehouse / Facebook)

“Él gana más en propinas que nosotros en la caja registradora”, dijo Sheila. “Si alguien no hubiera tomado ese dinero, Michael no habría podido ver todo lo bueno que hay en las personas.”

Michael también recordó uno de los momentos más especiales: “Una mujer vino, pidió un latte y me dio un billete de 100 dólares. Me dijo que tiene un hijo de 15 años con autismo.”

Para Sheila, lo más importante no fue el dinero, sino el apoyo emocional recibido. “No se trata del dinero, sino de la forma en que le hablan a Michael y cómo vienen a animarlo y apoyarlo”, señaló.

Finalmente, Michael resumió lo que significó toda esta experiencia para él: “Me siento absolutamente querido.”

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