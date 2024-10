¿Alguna vez te has preguntado qué tan limpios están tus electrodomésticos? Quizá no lo tomes en cuenta, pero lugares como la parte trasera del refrigerador, debajo del horno o el interior de un microondas pueden acumular una cantidad sorprendente de suciedad. Incluso aquellos aparatos que utilizamos para limpiar, como lavavajillas y lavadoras, pueden convertirse en focos de bacterias si no se limpian regularmente.

Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en el video de @iambrebby, una usuaria de TikTok que decidió limpiar a fondo su lavadora después de mudarse.

“Me mudé a un nuevo apartamento, así que limpiemos la lavadora”, escribió la estadounidense, cuya publicación se volvió viral con más de 40 mil ‘me gusta’. “Me quedé literalmente sin aliento”, añadió.

Al abrir el agitador de la máquina, la joven se encontró con una escena tan sorprendente como desagradable: una gruesa capa de suciedad oscura cubría por completo el interior del aparato.

Al abrir el agitador del aparato, la joven se encontró con una escena más que desagradable. (Foto: @iambrebby)

La usuaria, visiblemente sorprendida, documentó el proceso de limpieza en su video. Utilizando productos de limpieza comunes como cloro y Pine-Sol, pudo eliminar la suciedad acumulada; sin embargo, esta combinación de productos generó cierta preocupación entre los espectadores, ya que mezclar cloro y otros productos de limpieza puede producir gases tóxicos.

Otros reaccionaron al clip compartiendo sus propias experiencias. “¡Yo también me acabo de mudar a un apartamento y tuve el mismo problema!”, escribió una persona.

“Cuando nos mudamos a nuestro apartamento de lujo, también parecía así”, comentó otro. “Llamé al personal de mantenimiento para que lo revisaran y les dije lo sucio que estaba. Lo reemplazaron por uno nuevo el mismo día”.

“Tengo la misma lavadora… gracias por mostrarme cómo limpiarla jajaja, estaba tan confundido”, agregó un tercero.

Cómo limpiar una lavadora

Hiraoka recomienda limpiar la lavadora regularmente para mantenerla en óptimas condiciones y asegurar que tu ropa salga impecable. Estas son sus recomendaciones:

Limpieza interior: Utiliza una solución de agua caliente y vinagre blanco. Ejecuta un ciclo de lavado completo con esta mezcla y luego enjuaga con agua limpia.

Limpieza del dispensador de detergente: Retira el dispensador y lávalo con agua tibia y jabón. Asegúrate de eliminar cualquier residuo de detergente o suavizante.

Limpieza del filtro: Localiza el filtro de la lavadora y retíralo. Límpialo bajo el grifo con un cepillo para eliminar la suciedad y los residuos.

Limpieza exterior: Limpia la superficie exterior de la lavadora con un paño húmedo y un detergente suave.

Recuerda que se sugiere limpiar la lavadora al menos una vez al mes.