“Los amo, sean fuertes”, fue lo último que escuchó Kevin Robles antes de que su hogar se convirtiera en el escenario de una redada de ICE. La mañana del 18 de junio, cerca de las 6:00 a.m., unos 20 agentes irrumpieron en su vivienda en San Diego, arrestando a los cuatro integrantes de su familia.

El caso recuerda a otros recientes como el que publiqué hace poco sobre un hombre que fue detenido por ICE aunque tenía su Green Card, tras un viaje familiar a México. La historia de la familia Robles refleja una vez más el miedo y la incertidumbre que viven muchos inmigrantes en Estados Unidos.

Según informó Telemundo, los agentes ingresaron con una orden judicial para catear la propiedad. Vestidos con equipo táctico completo y armados con rifles de asalto, rompieron ventanas, lanzaron bombas de estruendo y ordenaron a todos tirarse al suelo.

Kevin Robles y su hermana fueron liberados, pero sus padres siguen detenidos. | Crédito: YouTube Telemundo

“Tenían rifles y luces, apuntándonos”, recordó Kevin, quien fue arrestado junto a su hermana Raquel y sus padres, Arnoldo Robles y Angélica Ortega.

Kevin y su hermana salieron libres, sus padres no

Aunque Kevin y Raquel fueron liberados al poco tiempo, ya que ambos son ciudadanos estadounidenses, sus padres continúan detenidos. Arnoldo enfrenta un cargo federal por reingresar al país tras una deportación previa.

Documentos judiciales indican que tiene una condena por conducir bajo la influencia en 2023. Desde su arresto, permanece bajo custodia federal.

Los agentes de ICE llegaron armados y con equipo táctico. | Crédito: YouTube Telemundo

Angélica Ortega, por su parte, está recluida en el centro de detención de Otay Mesa, a la espera de que se determine si será deportada.

La incertidumbre mantiene a sus hijos en vilo. Kevin relató que durante la detención intentó pedir que aflojaran las esposas, pero fue silenciado por los agentes. “Me dijeron que no, que me callara y que no tenía derecho de hablar. Hasta maldiciones me estaban diciendo”, contó.

