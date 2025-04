En un episodio reciente del popular podcast “Diary of a CEO”, el abogado litigante Jefferson Fisher compartió un detalle interesante sobre cómo detectar mentiras. Según él, hay una palabra que los mentirosos usan con frecuencia y que puede delatarlos fácilmente.

Durante la conversación, Fisher explicó que muchas personas intentan parecer sinceras, pero sus palabras las traicionan. Lo interesante, dice, es que no hace falta ser un experto para notarlo: basta con prestar atención a cómo se expresan.

Una de las pistas más claras está en el uso de palabras absolutas. “Nunca” y “siempre” son ejemplos comunes que, según Fisher, deberían levantar sospechas.

Según el abogado litigante Jefferson Fisher, algunas palabras pueden delatar a un mentiroso, incluso sin que esta persona se de cuenta de ello. (Foto: The Diary Of A CEO / YouTube) ×

Para demostrarlo, pidió al presentador Steven que le preguntara: “¿Estabas enviando mensajes de texto mientras conducías ese día?”. Él respondió: “No, yo nunca texto. Nunca texteo cuando conduzco”. Luego aclaró: “Fíjate que he dicho una palabra grande. He dicho ‘nunca’. Nunca es un extremo. Los extremos son una señal inequívoca de que no se está diciendo la verdad”.

Fisher continuó: “Todo el mundo envía mensajes de texto cuando conduce en algún momento, incluso en tu coche. Nunca y siempre. Siempre o nunca es verdad. Así que esa es una de las grandes”.

También señaló que los mentirosos tienden a responder con mucha rapidez. Esto puede indicar que no se detuvieron a pensar en la pregunta o que están evitando recordar lo que realmente pasó. Por eso, el abogado sugiere tomarse el tiempo para repetir la pregunta con calma.

Fisher explicó que muchas personas intentan parecer sinceras, pero sus palabras las traicionan. (Foto referencial: Freepik) ×

“Dirán: ‘bueno, quiero decir que a veces lo hago’, porque ahora dependen de esa palabra ‘nunca’”, explica Jefferson. En otras palabras, al sentirse presionados, pueden corregirse y mostrar la verdad.

Según el New York Post, mentir también puede afectar a la salud mental. Un estudio de la Universidad de Twente, en los Países Bajos, pidió a varios voluntarios que llevaran un registro de sus mentiras por un día.

El 22% admitió haber dicho una mentira por interés personal, el 8% lo hizo para proteger a alguien y el 69% dijo no haber mentido.

Una de las pistas más claras está en el uso de palabras absolutas. “Nunca” y “siempre” son ejemplos comunes que, según Fisher, deberían levantar sospechas. (Foto referencial: Freepik) ×

Los investigadores notaron que quienes mintieron reportaron una autoestima más baja.

“Los participantes a los que se pidió que recordaran una situación en la que habían mentido... declararon haber experimentado una autoestima más baja después de la situación en comparación con los participantes a los que se pidió que recordaran una situación en la que no habían mentido”, concluyó el estudio.