En Estados Unidos, y en muchos países del mundo, el Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio. Por lo tanto, este domingo 15 es un día sumamente especial para varios papás. Dicho ello, hoy te voy a hablar sobre un progenitor llamado Dyland Mondo. Él es un padre soltero de California que usa su cuenta de TikTok (@everythingdad) para compartir cómo es su vida asumiendo tal responsabilidad.

Actualmente, su perfil en la mencionada red social posee casi 3 millones de seguidores. Pero no creas que solo está presente en esa plataforma. También tiene una cuenta en Instagram (@thesavingdad). El tema es que ahí no difunde el mismo contenido, sino que se encarga de dar a conocer cupones de descuentos para facilitarles la vida a otros progenitores.

En diálogo con People, él contó que antes de tener presencia en TikTok, se dedicaba justamente a todo lo relacionado a los cupones. En ese entonces, aún vivía con la madre de sus cuatro hijos (tiene tres pequeñas y un varón) y ambos tenían que lidiar con el hecho de que en la familia solo había un ingreso.

“Siempre he cuidado de todos”

“Las cosas eran difíciles y siempre buscaba maneras de ahorrar. Siempre he sido el sustento de mi familia. Siempre lo he hecho todo. Siempre he cuidado de todos. Así que empecé el programa de papás con cupones porque me encontré con todas estas mamás que usaban cupones, y pensé: bueno, todas estas mujeres lo hacen. Yo también puedo”, recordó.

El tener la mencionada cuenta de Instagram le permitía a Dylan Mondo compartir sus consejos de ahorro. “Solo quería ayudar a la gente. No ganaba dinero y todos esperaban que publicara qué ofertas conseguir, adónde ir, qué hacer. Y entonces mis publicaciones se volvieron virales, así que conseguí unos 200.000 seguidores en un año… Se convirtió en un lugar donde los padres venían a comprar para su casa y para sus hijos, porque soy un comprador de ofertas”, recalcó.

¿Cómo nació la idea de mostrar su vida como padre soltero?

Debido a que la cuenta acabó creciendo bastante, llegó a tener ingresos por marketing de afiliados, lo que lo llevó a dejar su trabajo corporativo de 10 años y al mismo tiempo mantener a sus hijos. Tras ello, decidió abrir su cuenta de TikTok durante su separación de la madre de sus pequeños, asegurando que ese fue “el momento más difícil de mi vida”.

Dyland Mondo se esfuerza bastante por siempre darles la mejor atención a sus pequeños. (Foto: @everythingdad / TikTok)

“Esto es difícil. Es un trabajo duro. Es mucho trabajo hacerlo solo. Seguro que hay gente que lo está pasando mal como yo. Pensé: ‘¿Por qué no preparo la cámara y me pongo a grabar?’. Así que, básicamente, convertí uno de los momentos más difíciles de mi vida en, no sé, uno de los mejores”, agregó.

“Realmente conectó con la gente”

En la cuenta de TikTok él ha podido mostrar su vida como padre soltero, con todas las dificultades que eso implica. Se ha grabado atendiendo a sus pequeños en distintos momentos, ya sea prepárandoles la comida, peinando a las chicas, limpiando el hogar, etc. “Lo usé como terapia. Estaba siendo creativo. Empecé a filmar y editar las cosas que hago habitualmente como padre, y realmente conectó con la gente y me motivó a seguir adelante. Simplemente tomé la cámara y empecé a grabar. No tenía nada que ver. No planeaba obtener nada de ello”, sostuvo.

Dyland Mondo asegurándose que su casa en California esté bien limpia para sus hijos. (Foto: @everythingdad / TikTok)

“Recibo comentarios de padres que dicen: ‘Me das ganas de ser mejor padre’ o ‘Me das ganas de estar más presente’. O como: ‘Estoy aprendiendo a peinar a mi hija gracias a ti’. Esa es la razón por la que hago lo que hago… Hay gente que no lo cree posible, que no lo cree realista o que no puede hacerlo. Pero bueno, en mi mundo, esto es lo que puedo hacer. Y si yo puedo, creo que cualquiera es capaz de hacerlo. Todos vivimos en las mismas 24 horas”, señaló después.

Si bien su contenido se centra en mostrar su vida como padre soltero, sus hijos aparecen ocasionalmente en sus clips. Él aseveró que nunca los obliga a salir en sus publicaciones. “Mis dos pequeñas siempre me preguntan: ‘¿Me peinas?’ o ‘¿Podemos grabar un video?’... Y luego mis dos mayores me dicen: ‘Bueno, papá, mis amigos descubrieron quién eres’. Todos están orgullosos de mí. Me adoran. Saben que soy un buen padre, que me gusta hacer esto por diversión y me apoyan. Les encanta”, manifestó.

Dyland Mondo junto a sus hijos en Hawái. Sí, todos viajaron y compartieron un lindo momento. (Foto: @everythingdad / TikTok)

Con respecto al tema de si busca pareja o no, Dyland Mondo indicó que salir con alguien siendo padre soltero es difícil y si a eso se le suma que tiene una exposición ganada por la cuenta de TikTok, todo se vuelve más complicado. “Soy padre soltero. Lo hago todo. De todo. He tenido citas de vez en cuando, pero no funciona. Los hijos son lo primero, y cuando priorizas a tus hijos, creo que salir con alguien como padre soltero puede ser difícil”, sentenció el hombre, que el día de mañana pasará un nuevo Día del Padre acompañado de sus pequeños y eso lo hará sumamente feliz.

El origen del Día del Padre en Estados Unidos

De acuerdo a Marca, para hablar del origen del Día del Padre en Estados Unidos hay que ir hasta 1910. En aquel año, en Spokane, Washington, una mujer llamada Sonora Smart Dodd organizó el primer Día del Padre, exactamente el 19 de junio. Todo en honor a su progenitor, un veterano de la Guerra Civil. Años más tarde (1972), Richard Nixon firmó oficialmente la ley que estableció que en EE.UU. se celebra el Día del Padre cada tercer domingo de junio.

