En el Reino Unido, ha generado conmoción la repentina muerte de Georgia Taylor, una joven galesa de 24 años que había participado en el maratón de Londres meses atrás. Su familia denuncia que los médicos confundieron sus síntomas con una simple reacción alérgica, sin imaginar que se trataba de algo mucho más grave.

Georgia presentó erupciones en la piel, hinchazón y dolor en una pierna. Pese a los tratamientos con antihistamínicos y cremas, su estado no mejoró. Tras volver de un viaje a Grecia, su salud empeoró rápidamente y fue trasladada de urgencia al hospital.

“Después de que ocurrió, simplemente no podíamos creerlo. Fue horrible. Cada mañana despertamos y pensamos: ‘¿cómo pudo pasar esto?’”, contaron sus padres, Nicola y John, según The Sun.

Pese a los tratamientos, su estado se agravó tras un viaje a Grecia y fue ingresada de urgencia en un hospital. (Foto: georgiataylor.muchloved.com)

Los primeros síntomas aparecieron en junio, cuando notó erupciones en los dedos y pensó que eran causadas por sus anillos. Semanas más tarde, su rostro comenzó a hincharse y surgió un nuevo sarpullido en el brazo.

Al ir al médico, le diagnosticaron una alergia y le recetaron antihistamínicos, pero el tratamiento no funcionó. Incluso tras acudir a emergencias por dificultad para respirar, los exámenes no mostraron anomalías y fue enviada nuevamente a casa.

En agosto, durante unas vacaciones familiares en Grecia, comenzó a sentir un dolor persistente en la pantorrilla derecha que luego se volvió insoportable. Un farmacéutico local le recetó analgésicos e ibuprofeno, lo que alivió las molestias brevemente.

La joven, que no tenía antecedentes médicos, murió al día siguiente rodeada de su familia. (Foto referencial: Freepik)

De regreso a Gales, el dolor empeoró. Georgia fue al médico la tarde del 20 de agosto y poco después avisó a su madre que necesitaba ir al hospital. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Gales, donde murió al día siguiente. “Entramos y todo pasó muy rápido”, recordó Nicola.

Su familia la describió como una persona carismática, con un gran sentido del humor y “la risa más fuerte de la habitación”.

Más de 900 personas asistieron a su funeral el 25 de septiembre. En lugar de flores, sus padres pidieron donaciones para la organización benéfica 2wish, que apoya a familias que han perdido a jóvenes de hasta 25 años.

Más de 900 personas asistieron a su funeral, donde sus padres pidieron donaciones para ayudar a otras familias que enfrentan pérdidas inesperadas. (Foto: georgiataylor.muchloved.com)

Cabe agregar que la causa de su muerte aún no ha sido confirmada.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí