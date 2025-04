Kenzie Dryden, una joven de 20 años de Iowa, Estados Unidos, compartió en redes sociales su dura experiencia con el diagnóstico de un cáncer que casi le cuesta la vida. En un video publicado en TikTok, advirtió sobre los síntomas que presentó y que, lamentablemente, varios médicos ignoraron.

“Si alguna vez han tenido algo así, por favor corran a urgencias y defiéndanse, porque yo habría muerto si no hubiera presionado a los médicos para que me examinaran”, aseguró la estadounidense, cuyo testimonio superó las 150 mil reproducciones.

Su diagnóstico llegó en abril de 2023, cuando tenía 18 años. Según el medio The Dest Moines Register, los médicos confirmaron que se trataba de linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. La primera señal de que algo no iba bien fue un detalle extraño que notó en su rostro: su ojo derecho no se abría por completo.

“Mi ojo derecho parecía una muñeca rota”, relató Kenzie. Preocupada, decidió ir a urgencias. Allí, observaron que su pupila derecha estaba más dilatada de lo normal, pero no le dieron mayor importancia. Pese a su insistencia, los médicos minimizaron sus síntomas.

“Fui a cinco médicos diferentes... y me dijeron que todo era estrés”, explicó. Incluso cuando presentó signos claros de una condición neurológica conocida como síndrome de Horner, los especialistas no ahondaron en el caso. “Decían: ‘Oh, es sólo estrés, eres una estudiante universitaria, no es nada’”, recordó la joven.

Fue en el Bascom Palmer Eye Institute de Miami donde, finalmente, le realizaron una Tomografía Axial Computarizada. Gracias a ella, descubrieron un tumor en el pecho. Los médicos se sorprendieron por la gravedad del caso.

“Decían: ‘No sabemos cómo estás viva, no sabemos cómo no has sentido esto’”, señaló Kenzie. También mencionó que tenía otros síntomas, como pérdida de peso en la cara y cansancio extremo.

El tratamiento comenzó de inmediato. “Empecé la quimioterapia de inmediato, y me dijeron que si no empezaba, habría muerto en un par de meses”, dijo.

Hoy, ya recuperada, recuerda con alivio el haber confiado en su intuición y no haberse rendido. “Por favor, escuchen a su cuerpo y defiéndanse. A veces los médicos se equivocan”, aconseja.

Su testimonio conmovió a miles de personas en redes sociales, donde suele compartir detalles de su caso. Muchos se sorprendieron de que tantos profesionales de la salud pasaran por alto señales tan evidentes.

“Ningún médico debería descartar NUNCA unas pupilas desiguales”, comentó un usuario. Otro agregó: “¿Por qué la mayoría de los médicos lo descartan todo por estrés o ansiedad?”.

Según el New York Post, el caso de Kenzie refleja una tendencia preocupante: los síntomas de muchas mujeres jóvenes son minimizados o diagnosticados erróneamente, como también ocurrió con Lucy Younger, Molly Smith y la tenista Gaby Dabrowski, quienes atravesaron situaciones similares antes de recibir un diagnóstico correcto.

Lo que debes saber sobre el linfoma de Hodgkin

La American Cancer Society (ACS) describe el linfoma de Hodgkin (LH) como un cáncer que se origina en los glóbulos blancos llamados linfocitos, que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo. Aunque puede comenzar en casi cualquier parte del cuerpo, el LH se encuentra más comúnmente en los ganglios linfáticos del cuello, el pecho o las axilas, y tiende a propagarse de un ganglio linfático a otro de manera más predecible que otros linfomas

La ACS señala que el LH es considerado uno de los cánceres más tratables, especialmente cuando se detecta en sus etapas iniciales. Los síntomas comunes pueden incluir inflamación indolora de los ganglios linfáticos, fiebre, sudores nocturnos abundantes, pérdida de peso inexplicable, picazón en la piel y fatiga. El tratamiento para el LH depende de varios factores, como el tipo y la etapa del linfoma, la presencia de síntomas, la edad y la salud general del paciente, y puede incluir quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o una combinación de estos.