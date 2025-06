Han pasado dos semanas desde que alguien en Sídney se convirtió en el único ganador de la lotería Powerball número 1517, llevado a cabo el pasado 12 de junio. Sin embargo, nadie ha reclamado el premio de $100 millones, y mañana podría haber sido el día en que el dinero llegara a la cuenta bancaria del afortunado… si hubiera hecho algo tan simple como registrar su boleto.

El boleto ganador fue comprado en Bondi Junction Newsagency and Internet Cafe, pero no estaba registrado en The Lott Members Club, el sistema gratuito que permite a los jugadores ser contactados directamente en caso de ganar.

Si el boleto hubiera estado vinculado al sistema, los funcionarios de la lotería ya habrían localizado al ganador y comenzado el proceso de pago.

Ahora, la búsqueda es urgente. El portavoz de The Lott, Matt Hart, dijo al Daily Mail que su equipo está revisando toda la información disponible para ubicar al verdadero dueño del boleto.

El jugador pudo haber sido contactado automáticamente si hubiera registrado su entrada en el sistema de The Lott. | Crédito: The Lott

Aunque no pueden hacer públicos los detalles específicos, confirmaron que poseen evidencia como el tipo de boleto, la hora de compra y el método de pago: datos que solo el comprador puede confirmar.

Ante la posibilidad de que el boleto haya sido perdido o dañado, la organización tiene un proceso especial que permite reclamar el premio si se pueden proporcionar ciertos datos verificables. Aun así, hasta ahora nadie se ha presentado con esa información.

“Este ganador podría estar celebrando mañana un pago que cambiaría su vida… si tan solo hubiera registrado su boleto”, lamentó Hart.

La situación ha dado pie a especulaciones: ¿el boleto fue extraviado? ¿Está olvidado en una billetera, en la guantera del auto o en el refrigerador, como ha ocurrido en otros casos?

En 2018, un premio de $55 millones permaneció sin ser reclamado durante 175 días. Y este mismo año, un hombre encontró su boleto ganador de $2.1 millones casi seis meses después, dentro de una tarjeta de Navidad.

El misterio del boleto de $100 millones sirve como recordatorio de lo valioso que es el registro. Desde la implementación del sistema de The Lott Members Club, la lista de premios no reclamados ha disminuido significativamente.

La Lotería Powerball continúa la búsqueda del misterioso ganador, mientras crece la especulación sobre el destino del boleto millonario. | Crédito: William Thomas Cain / Getty Images

Aun así, actualmente existen 17 premios mayores sin reclamar en Australia, por un total de $16.7 millones. Más de la mitad de ellos provienen de boletos comprados en Nueva Gales del Sur.

Según las reglas, en NSW los jugadores tienen hasta seis años para reclamar su premio. Pasado ese tiempo, el dinero se destina a mejoras en los juegos, sorteos especiales, premios adicionales y donaciones a organizaciones benéficas.

Mientras tanto, el boleto de los $100 millones sigue siendo una incógnita. Y su dueño, sin saberlo o sin recordarlo, podría estar pasando por alto la mayor fortuna de su vida.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí