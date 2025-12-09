Luana Lopes Lara, una joven brasileña de 29 años, acaba de alcanzar un hito: se convirtió en la multimillonaria más joven del planeta en construir su riqueza desde cero. Este reconocimiento llegó después de que su compañía, Kalshi, alcanzara una valoración de 11.000 millones de dólares tras una nueva ronda de inversión.

La operación que impulsó este salto financiero reunió 1.000 millones de dólares, liderados por la firma Paradigm y respaldados por inversionistas de gran renombre como Y Combinator, Sequoia Capital y Andreessen Horowitz.

Todo este interés se debe al rápido crecimiento de Kalshi, una plataforma que permite invertir según la probabilidad de que un evento ocurra, desde resultados electorales hasta decisiones gubernamentales.

Kalshi alcanzó una valoración de 11.000 millones de dólares tras una nueva ronda de inversión. (Foto: @luana_lopes_lara / Instagram)

El crecimiento de la empresa ha sido impresionante. A mediados de año, su valor rondaba los 2.000 millones de dólares. En octubre, ya duplicaba esa cifra y llegaba a 5.000 millones. Para noviembre, la valoración se disparó a los 11.000 millones, impulsada por un volumen de transacciones que superó los 5.800 millones, ocho veces más que durante el verano.

Antes de dedicarse al mundo tecnológico, Luana tuvo un camino muy distinto: estudió ballet en la Escuela de Teatro Bolshoi en Brasil, donde soportó entrenamientos muy exigentes.

Allí, convivió con prácticas duras, como compañeras que colocaban vidrios en las zapatillas o ejercicios con cigarrillos encendidos bajo las piernas. Al mismo tiempo, desarrolló habilidades académicas destacadas y ganó medallas en competencias de astronomía y matemáticas.

Antes de dedicarse a la tecnología, Luana tuvo una formación estricta en ballet y más tarde estudió ciencias de la computación en el MIT. (Foto: @luana_lopes_lara / Instagram)

Después de terminar el colegio, trabajó como bailarina profesional en Austria durante casi un año; sin embargo, decidió cambiar completamente de rumbo y emigró a Estados Unidos para iniciar estudios universitarios.

Ingresó al MIT, donde se especializó en ciencias de la computación y realizó pasantías en firmas financieras reconocidas como Citadel y Bridgewater Associates.

Fue en el MIT donde conoció a Tarek Mansour, quien más tarde se convertiría en su socio. A ambos se les ocurrió el concepto de Kalshi durante una caminata en el Distrito Financiero de Nueva York en 2018, mientras analizaban cómo los mercados intentan predecir el futuro. Un año después, ingresaron juntos a la aceleradora Y Combinator, dando inicio al crecimiento definitivo de la plataforma.

Su participación en Kalshi la sitúa por delante de figuras como Lucy Guo en la lista de mujeres más jóvenes con riqueza propia. (Foto: @luana_lopes_lara / Instagram)

Hoy Kalshi opera como un mercado regulado que convierte los eventos en productos financieros negociables. Este enfoque llamó la atención de inversionistas y miles de usuarios.

Según cálculos del New York Times, Luana posee entre el 10% y el 20% de la empresa, lo que la ubica oficialmente entre los multimillonarios del mundo y la coloca por delante de Quién es la emprendedora que destronó a Taylor Swift como la multimillonaria más joven del mundo, cofundadora de Scale AI, quien hasta ahora ocupaba ese puesto, y la propia Taylor Swift.

Qué es Kalshi, la empresa que convirtió a Luana Lopez Lara en la multimillonaria más joven del mundo

Kalshi es la primera plataforma legal en Estados Unidos que permite a los usuarios apostar en mercados de eventos o mercados de predicción. En lugar de negociar acciones o criptomonedas, los usuarios invierten en contratos binarios (sí/no) basados en si un evento futuro específico sucederá o no. Estos eventos pueden ser sobre temas económicos, políticos, climáticos o de cultura popular, siempre y cuando no violen regulaciones.

La plataforma fue cofundada por los ingenieros del MIT Tarek Mansour y Luana Lopes Lara. Su objetivo principal es crear una nueva clase de activos financieros que permita a las personas gestionar su exposición a riesgos de eventos cotidianos.

Kalshi se diferencia de las casas de apuestas deportivas porque está regulada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de EE. UU., lo que la posiciona como un mercado de derivados financieros legítimo.

El éxito de Kalshi y su valoración multimillonaria llamó la atención del mundo financiero al transformar la manera en que se puede invertir en el futuro, permitiendo a los usuarios especular sobre la probabilidad de que ciertos eventos ocurran.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí