Lo que parecía ser el día más esperado terminó en una pesadilla cuando, la noche antes de la boda, el lugar donde se iba a celebrar quedó envuelto en llamas. Pero lo que podría haber sido una tragedia absoluta se convirtió en una historia de solidaridad y esperanza, gracias a una ayuda inesperada que salvó el gran día en tiempo récord.

Meredith Diedrich, de 23 años, y Joshua Diedrich, de 26, tenían previsto casarse el 16 de noviembre en The Lodge at Three Notch’d Brewery, Distillery & Craft Kitchen, ubicado en Nellysford, Virginia. Sin embargo, el lugar sufrió un incendio inesperado durante la noche.

“La coordinadora del lugar de celebración de la boda en Three Notch’d había llamado a mi madre, quien luego me llamó a mí a las 7 a. m. el día de mi boda para decirme que el lugar donde se celebraba la boda se había incendiado”, le cuenta Meredith a People. “Se había quemado por completo”, contó.

Al principio, Meredith creyó que su madre le estaba haciendo una broma, ya que jamás había escuchado algo similar. Pero pronto se dio cuenta de que su peor pesadilla se había hecho realidad. Para complicar aún más la situación, la noche antes de su boda, el peluquero y maquillador de Meredith tuvo que ser ingresado al hospital por un problema médico relacionado con el embarazo.

En lugar de dejarse llevar por el pánico, Meredith y Joshua se pusieron a planear una nueva boda para ese mismo día. Meredith y su madre se encargaron de llamar a todos los invitados para ponerlos al tanto de la situación. Mientras tanto, el coordinador de eventos de Three Notch contactó a los negocios cercanos en busca de un nuevo lugar, y finalmente encontró uno a solo unos pasos: The Cider Hall en Blue Toad Cider Farm.

“En el momento en que recibimos la confirmación del nuevo lugar, todos nos pusimos a trabajar”, cuenta Meredith. “Yo, las damas de honor, algunos amigos de la familia, mis padres y el personal de ambos lugares trabajamos para organizar todo lo más rápido posible en nuestro nuevo lugar, a siete minutos de la calle en Blue Toad Hard Cider”, explicó.

Joshua Diedrich y Meredith Diedrich en su boda. (Foto: Brittany Starke Studios)

“Todos comenzamos a mover las sillas y las decoraciones, mientras el personal se encargaba de mover y entregar la comida y las bebidas desde el lugar original. Realmente se necesitó de todo un pueblo. Todos fueron muy serviciales, amables y mantuvieron la calma. Pudimos mantener la hora de inicio del evento exactamente igual, ¡fue como si nada hubiera sucedido aparte del cambio de lugar!”, relató.

Aunque la peluquera y maquilladora de Meredith se ofreció a ayudarla a encontrar un reemplazo, ella consideró que coordinar con alguien nuevo sería “demasiado estrés adicional”. Afortunadamente, Autumn, la amiga de su hermana y también peluquera y maquilladora, se enteró de lo sucedido y no dudó en subirse a su auto, viajando más de dos horas para asistir a Meredith.

Joshua y Meredith Diedrich. (Foto: Brittany Starke Studios)

“Nuestra boda fue íntima y sincera”, señala Meredith. “No fue lo que habíamos planeado originalmente, pero resultó ser un día lleno de profundo amor, momentos significativos y recuerdos que atesoraremos por siempre. Fue un testimonio de amor y resiliencia”, indicó.

La boda se denominó “Belleza de las cenizas”. “A pesar de los desafíos, fue un día que reflejó quiénes somos como pareja: adaptables, llenos de amor y rodeados de nuestro increíble sistema de apoyo”, continúa. “El clima fue absolutamente hermoso y el ambiente fue cálido y acogedor, donde todos se sintieron a gusto y conectados. Sentí que todo el evento nos unió mucho más y esta será una gran historia para contarles a nuestros futuros hijos algún día”.