La ausencia de la selección china en el Mundial 2026 está llevando a muchos aficionados a respaldar al árbitro Ma Ning, que representará al país en el torneo de Norteamérica.

El árbitro chino Ma Ning tranquiliza a los jugadores durante el partido de clasificación asiática para la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 entre Irak e Irán, en el estadio Al-Janoub de la ciudad catarí de Al Wakrah, el 7 de septiembre de 2021. (Foto de KARIM JAAFAR / AFP) / KARIM JAAFAR

Los colores de la bandera china, rojo y amarillo, coinciden con los de las tarjetas que Ma Ning reparte con empeño y que le han valido el apodo de “Maestro de las tarjetas” (“Card Master”).

Por sexta edición consecutiva la selección masculina de fútbol no logró clasificar a la fase final de Mundial, y su última participación sigue siendo en 2002, en Corea del Sur y Japón.

En su ausencia, Ma Ning, de 46 años, ha alcanzado una notoriedad inesperada tras publicar el mes pasado fotos de su marcha hacia el torneo.

El árbitro chino Ma Ning muestra una tarjeta amarilla al defensa jordano Salem al-Ajalin, número 17, durante la final de la Copa Asiática AFC Qatar 2023 entre Jordania y Qatar, disputada en el estadio Lusail, al norte de Doha, el 10 de febrero de 2024. (Foto de Jewel SAMAD / AFP) / JEWEL SAMAD

Un hashtag relacionado con su viaje ha sido visto más de 3,6 millones de veces en la popular red social china Weibo. Y su cuenta en RedNote, otra plataforma popular en el país, ha ganado 195.000 seguidores en menos de dos semanas.

Ma Ning ha colaborado con marcas como Lenovo, Hisense o el grupo lechero Mengniu.

Se ganó su apodo tras repartir nueve tarjetas amarillas y tres rojas durante un derbi caldeado en Shanghái, en 2015.

En una foto en redes sociales aparecía en un aeropuerto chino, listo para viajar al Mundial 2026. “Sus maletas seguramente estén llenas de tarjetas amarillas y rojas”, comentó un usuario de Weibo.

El árbitro chino Ma Ning conversa con el portero catarí Meshaal Barsham, número 22 del ranking, durante la final de la Copa Asiática AFC Catar 2023 entre Jordania y Catar, disputada en el estadio Lusail, al norte de Doha, el 10 de febrero de 2024. (Foto de Jewel SAMAD / AFP) / JEWEL SAMAD

Ma Ning participa en su segundo Mundial, tras haber debutado como cuarto árbitro en Catar en 2022.

Es el único chino de la lista de 52 referís de la FIFA y estará acompañado en Norteamérica por el árbitro asistente Zhou Fei y el oficial dedicado al VAR Fu Ming.