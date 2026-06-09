La ausencia de la selección china en el Mundial 2026 está llevando a muchos aficionados a respaldar al árbitro Ma Ning, que representará al país en el torneo de Norteamérica.
Los colores de la bandera china, rojo y amarillo, coinciden con los de las tarjetas que Ma Ning reparte con empeño y que le han valido el apodo de “Maestro de las tarjetas” (“Card Master”).
Por sexta edición consecutiva la selección masculina de fútbol no logró clasificar a la fase final de Mundial, y su última participación sigue siendo en 2002, en Corea del Sur y Japón.
En su ausencia, Ma Ning, de 46 años, ha alcanzado una notoriedad inesperada tras publicar el mes pasado fotos de su marcha hacia el torneo.
Un hashtag relacionado con su viaje ha sido visto más de 3,6 millones de veces en la popular red social china Weibo. Y su cuenta en RedNote, otra plataforma popular en el país, ha ganado 195.000 seguidores en menos de dos semanas.
Ma Ning ha colaborado con marcas como Lenovo, Hisense o el grupo lechero Mengniu.
Se ganó su apodo tras repartir nueve tarjetas amarillas y tres rojas durante un derbi caldeado en Shanghái, en 2015.
En una foto en redes sociales aparecía en un aeropuerto chino, listo para viajar al Mundial 2026. “Sus maletas seguramente estén llenas de tarjetas amarillas y rojas”, comentó un usuario de Weibo.
Ma Ning participa en su segundo Mundial, tras haber debutado como cuarto árbitro en Catar en 2022.
Es el único chino de la lista de 52 referís de la FIFA y estará acompañado en Norteamérica por el árbitro asistente Zhou Fei y el oficial dedicado al VAR Fu Ming.