Lo que comenzó como una tarde tranquila de vacaciones terminó convirtiéndose en una de las decisiones más duras que una madre puede enfrentar. Joanne Appelbee aún recuerda con claridad el momento en que, en medio del mar agitado frente a la costa de Australia Occidental, entendió que su familia estaba en peligro real. El viento había cambiado de golpe, las tablas inflables y el kayak ya no respondían, y la orilla parecía cada vez más lejana. Rodeada por el agua, con sus tres hijos aferrados a lo poco que tenían para mantenerse a flote, Joanne tomó una decisión que la sigue estremeciendo: pedirle a Austin, su hijo mayor de apenas 13 años, que nadara durante horas para buscar ayuda. “¿Qué he hecho?”, pensó mientras el sol se ocultaba y el mar se volvía más hostil.

La familia Appelbee estaba de vacaciones en Quindalup, a unos 200 kilómetros al sur de Perth, cuando todo se salió de control. Joanne jugaba en el agua con Austin y sus hermanos menores, Beau, de 12 años, y Grace, de 8. Al principio era solo diversión en aguas poco profundas, con dos paddleboards y un kayak. Pero los niños se alejaron un poco más de la cuenta y el viento empezó a empujarlos mar adentro.

“Perdimos los remos y seguimos alejándonos… todo salió mal muy rápido”, relató Joanne en una entrevista con la BBC. En ese momento, la distancia hasta la costa parecía aún manejable, por lo que decidieron que Austin intentara volver nadando para pedir ayuda. “Sabía que él era el más fuerte y que podía hacerlo. Yo no podía irme y dejar a los otros niños en el mar”, explicó.

Mientras Austin nadaba hacia la orilla, Joanne y los pequeños siguieron derivando mar adentro. Pronto dejaron de verlo. La noche cayó, las olas crecieron y el frío se hizo sentir. Con chalecos salvavidas puestos, luchaban por no perder las tablas. Con el paso del tiempo, la madre comenzó a dudar de su decisión. “Pensé que Austin había llegado mucho más rápido de lo que realmente lo hizo”, confesó. La angustia se apoderó de ella: si no había llegado, nadie sabía que estaban allí.

Austin, sin embargo, siguió nadando. Recorrió unos cuatro kilómetros hasta alcanzar tierra firme. Exhausto y desorientado, aún tuvo fuerzas para correr cerca de dos kilómetros más hasta encontrar un teléfono. Llamó a los servicios de emergencia alrededor de las seis de la tarde y pidió ayuda con calma, pese al shock. Poco después, se desmayó del cansancio y fue llevado al hospital, sin saber si su madre y sus hermanos seguían con vida.

Austin Appelbee, a la derecha, posa con su hermano, Beau, a la izquierda, su madre, Joanne, segunda por la derecha, y su hermana Grace, en Gidgegannup, Australia, el martes 3 de febrero de 2026, después de que Austin, de 13 años, nadara durante horas para dar la alarma después de que su familia fuera arrastrada al mar ante a costa australiana.

En el mar, la situación era cada vez más desesperante. Una ola volcó la tabla y los niños se separaron. Joanne escuchaba los gritos de Grace, pero no lograba oír a Beau. “Fue una pesadilla absoluta”, recordó. Finalmente, un equipo de búsqueda localizó a la familia a unos 14 kilómetros de la costa, aferrados a una paddleboard, en plena oscuridad.

La confirmación llegó minutos después de que Austin hablara con su padre desde el hospital: su madre y sus hermanos habían sido encontrados con vida. “Fue un momento que nunca voy a olvidar”, dijo el adolescente, al ver la alegría de médicos y policías al recibir la noticia.

Austin Appelbee posa para una foto en Gidgegannup, Australia, el martes 3 de febrero de 2026, después de que el niño de 13 años nadara durante horas después de que su familia fuera arrastrada por el mar cerca de la costa australiana.

Toda la familia fue atendida por lesiones menores. Austin regresó a la escuela con muletas, con las piernas adoloridas tras el esfuerzo. Aun así, se muestra humilde: “No me sentí un héroe, solo hice lo que tenía que hacer”. Joanne, por su parte, asegura que solo pudo respirar tranquila cuando supo que todos estaban a salvo. Un final que, pese al miedo y la incertidumbre, terminó siendo —como ella misma dijo— “perfecto”.

