Emily Perkins, una profesora de jardín de niños de 28 años, se volvió viral al compartir un consejo dirigido a los padres de familia. En un video que acumula más de 350 mil reproducciones en TikTok, la docente explica la importancia de que los menores sepan lidiar con sus emociones cuando se les pone un límite, ya que esto que facilita su adaptación a las normas en el entorno escolar.

“Dígale a su hijo ‘No’”, afirma Perkins, de Kentucky. “Dígales ‘No’ como una frase completa”, insiste. La maestra cree que enseñarles en casa a aceptar un “No” sin discutir es una manera efectiva de prepararlos para la vida.

Según Perkins, decirle que “No” a un menor no significa ser autoritario o represivo, sino que les enseña lo que es respeto. “Si no puedo decirle ‘no’ a tu hijo como adulto, y no respeta el ‘no’”, básicamente no se le puede enseñar”, advierte.

Para Emily Perkins, de 28 años, que un niño sepa aceptar un "no" por respuesta es fundamental para que reciba una buena educación.

Sus declaraciones apuntan directamente a los padres que siguen la llamada “crianza suave”, una corriente que da prioridad a la empatía, el diálogo y la independencia, alejándose de métodos tradicionales que premian o castigan el comportamiento del niño.

Perkins critica esta forma de crianza, señalando que algunos niños se comportan de manera agresiva o irrespetuosa sin temor a las consecuencias.

“Enhorabuena, eres un sumiso”, dice con ironía. “Puedes validar los sentimientos de tu hijo sin ser un sumiso”.

Según la docente, decir "No" no significa ser autoritario o represivo, sino enseñar respeto.

La profesora recordó una conversación con un padre que evitaba decirle “No” a su hijo porque eso lo “provocaba”. Ante esto, Perkins respondió con firmeza: “Si quieres tener un hijo al que no puedas decirle ‘No’, y no quieres utilizar la palabra ‘No’ en tu vocabulario, y quieres poder decirle ‘No’ y que luego discuta contigo inmediatamente, enséñale a tus propios hijos”.

Para ella, el límite es claro. “Si el profesor de tu hijo no sabe decirle ‘No’”, concluye Perkins, “es muy difícil ayudarle a aprender”.

Sus declaraciones apuntan directamente a los padres que siguen la llamada "crianza suave", una corriente que da prioridad a la tranquilidad del menor y que no premia ni castiga el comportamiento.

Consejos para una crianza más eficaz

Según el portal KidsHealth, la crianza efectiva se basa en construir una relación cálida y de apoyo con tus hijos. Esto implica dedicar tiempo de calidad para jugar, hablar y simplemente estar juntos. Es fundamental mostrarles amor y afecto de manera constante, haciéndoles saber que son valorados y seguros. Además, establecer límites claros y consistentes les ayuda a entender las expectativas y a desarrollar autocontrol.

Otro aspecto importante es fomentar la independencia y la autoestima de los niños. Permíteles explorar, cometer errores y aprender de ellos, ofreciéndoles guía y apoyo en el proceso. Celebrar sus logros, por pequeños que sean, y reconocer sus esfuerzos contribuye a construir su confianza. Recuerda que cada niño es único, por lo que adaptar tu estilo de crianza a sus necesidades individuales es clave para su desarrollo saludable.

Finalmente, el citado medio destaca la importancia de ser un buen modelo a seguir. Los niños aprenden observando el comportamiento de sus padres, por lo que mostrar respeto, empatía, responsabilidad y habilidades de resolución de problemas les enseña valiosas lecciones. Por otra parte, no dudes en buscar ayuda profesional en caso de que así lo necesites.