Los asistentes al festival Coachella mostraron su indignación por los altos precios de los alimentos dentro del recinto. Muchos se quejan de que, después de enfrentar el caos del aparcamiento y soportar el intenso calor, se encuentran con menús extremadamente caros.

En TikTok, la usuaria Ruth Viveros compartió su experiencia con un video titulado: “Ven a cenar conmigo a Coachella”.

En el video, la joven se graba mientras se acerca a un camión de comida y dice: “Me muero de hambre, así que vamos a por tacos mientras espero los tacos me he tomado una limonada de 17 dólares. Es prácticamente hielo, pero está buenísima”.

Luego muestra dos raciones de tacos y una de nachos, servidos en cajas de poliestireno puestas en el suelo.

La usuaria Ruth Viveros documentó su experiencia comprando comida en Coachella. (Foto: @ruthsviveros) ×

Según contó, la limonada tenía un costo de $17. (Foto: @ruthsviveros) ×

“102 dólares en comida, chicos. No voy a mentir, no están buenos. No son buenos en absoluto. Las tortillas estaban como congeladas”, comenta Ruth, visiblemente decepcionada.

Al probar la comida, le da una calificación de cinco sobre diez. Su video recibió miles de comentarios, muchos de ellos sorprendidos por los precios y la mala calidad.

Un usuario comentó: “Coachella parece una miserable trampa de dinero en la que todo el mundo cae”. Otro añadió: “El hecho de que la ENTRADA GENERAL cueste 600 dólares y aún así tengas que pagar esa cantidad por la comida para llevar me pone irracionalmente furioso”. También hubo quienes describieron los precios como “diabólicos”, “criminales” y “ridículos”.

Es importante señalar que esta queja no es nueva. En redes sociales, es posible encontrar hilos sobre el precio de los alimentos disponibles en Coachella.

En TikTok, señaló que dos raciones de tacos, una de nachos y dos bebidas le costaron más de $100. (Foto: @ruthsviveros) ×

“Caro. La mayoría de las cosas cuestan entre 15 y 20 dólares. Las ‘comidas’ cuestan entre 20 y 30 dólares”, respondió un usuario. Otro añadió: “Básicamente, 2,5 veces más caro que fuera del festival”.

Algunos asistentes detallaron ejemplos concretos: 11 dólares por un trozo de pizza de pepperoni, 20 dólares por pinzas de pollo con papas fritas, y hasta 30 dólares por un slider de pollo.

Las bebidas tampoco se salvan. Un hombre se quejó de pagar “16 dólares por una Heineken Silvers caliente”, explicando que “la lata estaba fría al tacto, pero al alejarme y tomar un sorbo, descubrí que probablemente la acaban de poner en el hielo”.

Coachella es un festival de música y artes que se lleva a cabo anualmente en el Empire Polo Club en Indio, California, ubicado en el Valle de Coachella en el desierto de Colorado. (Foto: VALERIE MACON / AFP) ×

La organización del festival asegura en su sitio web que cuentan con una selección gastronómica que incluye “nuevos y emocionantes restaurantes de costa a costa, así como tus favoritos, ofreciendo una amplia variedad de cocina que complace a cualquier festivalero”.

Coachella atrae cada año a más de 100 mil asistentes de distintas partes del mundo. Para la edición 2025, el festival cuenta con un cartel que incluye a Lady Gaga, Charli XCX, Green Day, Post Malone y Megan Thee Stallion.

Lo que debes saber sobre Coachella

Coachella es un festival de música y artes que se lleva a cabo anualmente en el Empire Polo Club en Indio, California, ubicado en el Valle de Coachella en el desierto de Colorado. Fundado en 1999 por Paul Tollett y Rick Van Santen, el festival se ha convertido en uno de los más grandes, famosos y rentables de los Estados Unidos y del mundo. Es conocido por su diversa gama de géneros musicales, que incluyen rock, pop, indie, hip hop y música electrónica de baile, así como por sus instalaciones de arte a gran escala y esculturas interactivas.

El festival se lleva a cabo durante dos fines de semana consecutivos a mediados de abril y cuenta con múltiples escenarios que albergan actuaciones en vivo de artistas de renombre mundial y talentos emergentes. Además de la música, Coachella ofrece una variedad de experiencias, que incluyen instalaciones de arte inmersivas, una amplia selección de opciones de comida y bebida, y áreas de camping para los asistentes que deseen quedarse en el lugar.

Su ubicación en el desierto crea un ambiente único, con atardeceres icónicos y un ambiente festivo que atrae a cientos de miles de personas de todo el mundo cada año.