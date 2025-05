Cuando Anastasia Khalil habla de su madre, sus palabras están cargadas de gratitud, admiración y amor profundo. Y no es para menos. Hace cuatro años, su mamá le salvó la vida al donarle un riñón. Hoy, Anastasia celebra no solo el Día de la Madre, sino el milagro de haber podido convertirse en madre también.

“Mi mamá me dio su riñón, y con eso, me dio vida por segunda vez”, dice Anastasia con emoción a la estación local Fox 2 Detroit. “Mi mamá es la mejor”.

La historia de Anastasia es una de esas que resumen lo que realmente significa el amor incondicional. Durante sus años de universidad, comenzó a sentirse muy enferma. “No podía concentrarme, tenía una niebla mental terrible”, recuerda. El diagnóstico llegó con fuerza: insuficiencia renal avanzada. Su vida cambió por completo.

Pero antes de que pudiera siquiera preguntar, su madre ya tenía la respuesta. “Me miró y me dijo: ‘Si soy compatible, estoy lista para hacerlo. Vamos a seguir adelante’”.

Gracias al generoso acto de su madre, Anastasia no solo recuperó su salud, sino que hoy también puede disfrutar el Día de la Madre como mamá de Elia. | Crédito: Warrior Bean ×

Y así fue. Resultó ser un donante perfecto, y la cirugía fue un éxito. Lo que vino después fue más que recuperación: fue una nueva vida.

Con el paso de los años, la salud de Anastasia mejoró notablemente. Y con ella, florecieron también sus sueños: siempre quiso formar una familia, siempre quiso ser mamá. Ese deseo se volvió realidad en febrero del año pasado, cuando nació su hijo Elia.

Pero, como su madre y como ella misma, Elia también es un luchador. Llegó al mundo a las 28 semanas de gestación, con apenas 1,170 gramos, en la UCIN de Corewell Health en Royal Oak, Michigan. Hoy, sonriente y lleno de vida, celebró su primer cumpleaños rodeado de amor y fortaleza heredada.

“Sin mi mamá, nada de esto hubiera sido posible”, afirma Anastasia. “Ella no solo me salvó la vida. Me dio el regalo de poder dar vida también”.

El Día de la Madre tiene un significado especial para Anastasia Khalil, quien reconoce que su madre le dio la vida dos veces: al nacer y al donarle un riñón. | Crédito: Fox 2 Detroit ×

Hoy, en este Día de la Madre, Anastasia celebra tres vidas entrelazadas: la de su mamá, la suya, y la de su hijo. Tres generaciones unidas por el amor, la lucha y el más puro acto de generosidad: dar vida.

Más de 100,000 personas en Estados Unidos están en lista de espera para un trasplante de órgano, y cerca del 85% de ellas necesitan un riñón, según UNOS (United Network for Organ Sharing).

Además, solo en 2023, se realizaron más de 27,000 trasplantes de riñón, y alrededor del 25% provinieron de donantes vivos, como en el caso de Anastasia.