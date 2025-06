Una madre hispana en California relata el momento de terror que vivió junto a sus hijos cuando agentes fuertemente armados del Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) ingresaron a su hogar en una redada que terminó con la detención de su pareja, un ciudadano estadounidense.

Jenny Ramírez todavía tiembla al recordar lo que ocurrió. Eran muy temprano cuando, según cuenta, la despertó una llamada de su vecina: su casa estaba rodeada por agentes armados. Dentro del hogar dormían su hijo de 6 años y su bebé recién nacido.

“Yo no sabía qué hacer. Solo levanté a mi bebé, me fui al otro cuarto a agarrar a mi otro hijo y escuché una explosión masiva”, relató Jenny en entrevista con Telemundo.

Según el testimonio de la madre, los agentes irrumpieron usando explosivos para abrir la puerta, mientras les exigían que salieran con las manos en alto desde el portón. Ella se tiró al suelo junto a sus hijos, sin entender lo que ocurría, mientras los federales inspeccionaban el interior con un dron antes de ingresar.

“Cuando me vieron en el piso me dijeron que me levantara y que me saliera. No tenía zapatos, mi niño no tenía zapatos, mi bebé estaba solo en pamper. Nos sacaron a la calle y empezaron a buscar a mi novio”, explicó.

Su pareja, Jorge Sierra-Hernández, de 32 años y nacido en Estados Unidos, ya se había ido a trabajar cuando ocurrió el operativo. Fue arrestado horas más tarde.

ICE usó explosivos para abrir la puerta de la casa mientras los niños dormían. | Crédito: YouTube Telemundo

CBP lo acusa de embestir a sus agentes

La agencia federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado tras el incidente, asegurando que Sierra-Hernández fue detenido por una acción violenta durante un operativo migratorio.

“Jorge Sierra-Hernández fue arrestado porque embistió su automóvil contra un vehículo de la Patrulla Fronteriza causando daños significativos y obstruyendo el trabajo de nuestros agentes”, señala el comunicado de CBP en Houston.

La agencia agregó que algunos agentes fueron agredidos y que hubo personas que “lanzaron piedras y otros objetos” durante el incidente. “Cualquier persona que obstruya o agreda a las fuerzas del orden, incluidos ciudadanos estadounidenses, enfrentará consecuencias que incluyen el arresto”, concluye el texto.

Agentes armados de ICE rodearon la casa y ordenaron salir con las manos en alto. | Crédito: YouTube Telemundo

El momento del choque fue captado en video en la ciudad de Bell la semana pasada. Según Jenny, su pareja nunca fue notificado ni advertido antes del operativo. “Teníamos muchos agentes alrededor gritándonos que se querían llevar a mi novio. Les expliqué mil veces que nosotros somos ciudadanos americanos”, dijo.

Finalmente, ella y sus hijos fueron dejados en libertad. Hasta ahora, CBP no ha informado si Sierra-Hernández enfrentará cargos formales.

