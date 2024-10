Estuvo en el lugar y en el momento adecuado. Molly Ames, una joven de Estados Unidos, puede decir que le salvó la vida a alguien. Esta chica se dio cuenta que un anciano llamado Mark Reissig, que iba en bicicleta y es de Walworth (New York), sufrió un paro cardíaco y no dudó en actuar para que hoy por hoy el señor se encuentre bien.

En una entrevista que le realizó 13WHAM ABC News (se puede ver en YouTube), el hombre de la tercera edad contó que ya había recorrido 26 km con su vehículo no motorizado cuando de pronto empezó a sentirse fatigado. Él no sabía que en ese momento estaba experimentando el comienzo de un ataque cardíaco.

En esta imagen aparece Mark Reissig siendo entrevistado a raíz de haber sido salvado por Molly Ames. (Foto: 13WHAM ABC News / YouTube)

“No tenía ningún síntoma previo de problemas de salud relacionados con el corazón. No tengo antecedentes familiares de eso, así que fue devastador”, expresó Mark Reissig al citado medio. Más adelante indicó que todo era extraño para él, ya que es un triatleta que solía andar en bicicleta 257 km por semana de media.

Esta imagen muestra a Mark Reissig montando su bicicleta. (Foto: 13WHAM ABC News / YouTube)

Afortunadamente para el hombre, Molly Ames se encontraba cerca. Ella, mientras conducía su vehículo, notó que Mark se bajó de su bicicleta y como él “parecía un poco angustiado”, la joven optó por ayudarlo. Sintió que no debía dejarlo solo.

“Parecía que estaba pasando apuros y algo en mi cabeza me decía que algo no estaba bien”, expresó la joven que también fue entrevistada por 13WHAM ABC News. Según, Mark, ella en ese entonces bajó su ventana y le preguntó si estaba bien.

La joven le realizó RCP

Es ahí donde el hombre le dijo que llamara al 911 poco antes de desmayarse. Molly le hizo caso y acabó teniendo una conversación con la operadora del condado de Wayne, New York, Megan Williams, quien le aconsejó que le realizara RCP. “Ella (Molly Ames) me ayudó y se mantuvo tranquila, así que no tuve que obligarla a hacerlo... estaba muy dispuesta a hacerlo y eso ayuda mucho”, indicó la mujer.

Esta imagen permite apreciar a Megan Williams, a Molly Ames y a Mark Reissig. (Foto: 13WHAM ABC News / YouTube)

Molly le acabó realizando RCP durante siete minutos, hasta que llegó la ayuda profesional. A raíz de su accionar, Mark sigue con vida y es por eso que ella recibió una proclamación de la ciudad de Walworth en honor a sus “acciones heroicas de administrar RCP para salvarle la vida” a Reissig, de acuerdo a una publicación realizada en Facebook por la página Town Of Walworth, New York.

“Ella es y siempre será mi heroína”, aseguró el anciano. “Ayudó a una completa desconocido y, sin pensar en el gran impacto que esto habría tenido en su vida, simplemente actuó. Y actuó exactamente como debía en el momento justo. Nunca, nunca podré agradecerle lo suficiente”, sentenció el hombre.

