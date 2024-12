Últimamente las historias sobre matrimonios están dando la hora en las redes sociales. Realmente, hay bastantes, pero tengo que decir que ninguna me ha sorprendido tando como la que te contaré ahora. Al menos, hasta la fecha. Y es que Ethan Elms y Sophia Urshan, en el día de su boda en en The Monastery Event Center en Cincinnati (Estados Unidos), exhibieron los vestidos de novia de las mujeres de su familia. Sí, impresionante.

Acepto que de no ser por el video publicado en TikTok por Alexandria Elizabeth Herde, a través de la cuenta @theluxereality, no me habría enterado de lo ocurrido. En dicho clip, que ya cuenta con más de 300 mil reproducciones, se aprecia las prendas que fueron lucidas.

Según indicó People, estaba el vestido, el velo y el retrato de la madre de la novia, Heidi Urshan. También se encontra el de la abuela materna de la novia, Rebekah Enis, así como el velo y el retrato de su abuela paterna, Kathy Urshan. Con respecto a la familia del novio, estaba el vestido, el velo y el retrato de su madre, Melanie Elms, y también retratos de su abuela paterna, Linda Elms, y su abuela materna, Brenda Hale.

Esta imagen muestra el momento en que Ethan Elms y Sophia Urshan se casan. (Foto: @sophia.l.elms / Instagram)

“Las mujeres de nuestras vidas”

“Honrar a las generaciones anteriores siempre ha sido muy valorado en nuestras familias. Una muestra que reconociera la gracia y la belleza de nuestras madres y abuelas parecía la manera perfecta de honrar y celebrar a las mujeres de nuestras vidas y el ejemplo de sus hermosos matrimonios”, indicó Sophia Urshan en diálogo con la citada fuente.

En esta imagen se aprecian los vestidos de novia de las mujeres de las familias de Ethan y Sophia. (Foto: @theluxereality / TikTok)

“Si bien no teníamos los seis vestidos en la exposición, tuvimos la suerte de tener todos los retratos de sus bodas. Estas seis mujeres maravillosas gozan de buena salud hoy en día y están casadas con su primer cónyuge. Estamos muy agradecidos por esta bendición en nuestra familia y queríamos encontrar una forma creativa de celebrarla”, agregó.

Esta imagen permite ver a Ethan Elms y a Sophia Urshan recién casados. (Foto: @sophia.l.elms / Instagram)

Las personas que asistieron a la boda, al ver todos los vestidos exhibidos, quedaron encantados. “Para Ethan y para mí fue muy especial poder compartir esta preciada historia con nuestros invitados”, sostuvo Sophia. “Fue el día de nuestros sueños”, recalcó Ethan Elms.

