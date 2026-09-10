Sin peso histórico pero con el pedigrí de haberse sumado al City Group, el Montevideo City Torque es la sorpresa de la Copa Sudamericana y una cosecha temprana entre varias apuestas del grupo empresarial con sede en Mánchester y mayoría de capital emiratí.

Nacido en Montevideo en 2007 y adquirido por el conglomerado una década después, el equipo uruguayo jugará este jueves en Cusco ante Cienciano de Perú por los cuartos de final del torneo continental, el partido más importante de su joven historia.

En este 2026, Torque se erigió como la perla regional de un grupo que tiene a Manchester City como equipo insignia.

La campaña copera genera “una gran bola que se torna muy positiva y virtuosa” para el club charrúa, celebra el director general de Torque, Javier Nóblega.

Nóblega comentó a AFP que el avance en la vitrina continental le permite al pequeño club mostrar a sus jugadores en “escenarios mucho más competitivos”.

Además, “mejora la marca” y “es atractivo también para la captación” de juveniles.

Diamantes en bruto

Mientras en Inglaterra el Manchester City está obligado a ganarlo todo y captar a figuras de talla mundial como Erling Haaland, la misión del modesto Torque en el entramado es encontrar y pulir diamantes en bruto para luego venderlos, es el “principal negocio” del club, destacó el ejecutivo.

Aunque la población del país apenas alcanza los 3,5 millones de habitantes, la inagotable cantera de talentos del fútbol uruguayo ha rendido sus frutos al City más rápido de lo esperado.

Varios jugadores de formativas ya debutaron en primera y otros fueron vendidos, como el extremo Kevin Arévalo a la liga rusa. Además, el Torque es el segundo club con más futbolistas en planteles formativos de la Celeste, resaltó Nóblega.

Para la familia City el proyecto uruguayo tuvo la particularidad de arrancar con un club con pocos años de vida y una ínfima cantidad de seguidores.

La llegada del City es “una chance para el crecimiento del club y eso quedó demostrado con la infraestructura y los resultados que van llegando”, dice a la AFP Sebastián Alvarez, inspector de transporte de 36 años y aficionado de los Citadinos.

El City Football Group también tiene en su incubadora al New York City FC, campeón de la MLS en 2021, y al Girona, revelación reciente de LaLiga.

Bahia, el regreso de un grande

Un panorama diferente enfrentó el City Group en Brasil, donde desembarcó en 2023 para poner sus fichas en el tradicional Bahia.

Campeón nacional en 1959 y 1988, el equipo de la ciudad de Salvador acumulaba dificultades deportivas y dirigenciales hasta que el City Group inyectó unos 200 millones de dólares para adquirir el 90% de las acciones del equipo.

El conglomerado trajo “una contribución enorme”, dijo a la AFP Guilherme Bellintani, quien era presidente del Bahia al momento de las negociaciones.

“Trae dinero del extranjero, inversionistas para el fútbol brasileño y, más importante: tecnología”, comentó Bellintani.

En ese mismo 2023 Bahia volvió a primera división tras ganar el ascenso un año antes y su evolución ha sido notable.

Salvó la categoría en su regreso a la élite y cerró el Brasileirão en la 16ª posición. En 2024 finalizó octavo y en 2025, séptimo, lo que le valió pases a la Copa Libertadores, de la que se había ausentado por más de 35 años.

En vísperas de la fecha 27, esta temporada marcha quinto en el campeonato brasileño.

Los ingresos también crecen a buen ritmo: en 2025 el Bahia reportó unos 110 millones de dólares en ingresos, 80% más que el año anterior, según el informe financiero más reciente de la firma Galapagos Capital.

También está en construcción una academia del Grupo City en Salvador, bajo la metodología de trabajo del complejo del Manchester City. La inauguración está prevista para 2027.

Sus aficionados disfrutan del momento y se ilusionan con lo que pueda venir gracias a los petrodólares del poderoso grupo.

“La inversión (del City Group) fue muy importante y llegó en un momento muy oportuno”, dice a la AFP el hincha bahiano Robson Oliveira, un profesor de 41 años que vive en Sao Paulo.

Este maestro, socio del club, espera “más” y recuerda que el Manchester City tardó 15 años en ganar la Liga de Campeones de Europa, en la temporada 2022-2023, tras pasar a manos del Abu Dhabi United Group.

“¡Lo que pasa es que el ‘torcedor’ siempre quiere el trabajo para ayer!”, lanza con una carcajada.

Bolívar, un gran socio

Otro equipo sudamericano que está bajo el ala del City Group es el Bolívar de La Paz, aunque sin participación accionaria del conglomerado. En enero de 2021, el centenario equipo boliviano se unió a la familia del grupo como su primer club asociado.

Uno de los principales aportes de este acuerdo fue la apertura en 2025 de la academia Santa Cruz City, un semillero que ha dado frutos prematuros.

En ese corto tiempo se formó, entre otros, el defensor Diego Arroyo, que fichó por el Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Mauricio Cambará, analista deportivo, dijo a la AFP que esta cantera ayudará a los “celestes” a reducir “en un futuro no muy lejano” su dependencia de jugadores extranjeros.