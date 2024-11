Sin tener una capa, es un héroe. Sí, no es broma. Estoy hablando de Moogan, un perro ciego que se encuentra disponible para adopción en Best Friends Animal Sanctuary, el cual se ubica en Kanab, Utah (Estados Unidos). Este can evitó que un hombre llamado Dan Fishbein sea atacado por una serpiente de cascabel. Todos los aplausos para él.

¿Por qué el animal es ciego? Pues, de acuerdo a información brindada por el propio refugio en su pagina web oficial, poco después de que el amigo de cuatro patas llegara al albergue, se le realizó un examen veterinario y ahí se le detectó una afección ocular degenerativa, conocida como “degeneración retiniana adquirida repentina”. Es por esa razón que ahora, teniendo 11 años, el perro solo puede ver formas oscuras.

Pero esa discapacidad no le impidió proteger a su amigo Dan Fishbein, un voluntario local en Best Friends Animal Sanctuary. Este hombre, debido a que fue bien entrenado, puede sacar a pasear a los perros y un día sacó a dar una vuelta a Moogan.

“Su vista estaba un poco mejor en ese entonces. Tiraba mucho de la correa cuando la sacaba a pasear y necesitaba dos manos para sujetarla. Era amigable y siempre se emocionaba cuando llegaba el momento de salir a pasear”, aseguró el hombre en diálogo con People.

Esta imagen muestra a Moogan dando un paseo por el santuario. (Foto: Best Friends Animal Society / YouTube)

Su acto de héroe

“Estábamos caminando por uno de los principales senderos para perros. Yo estaba concentrado en observar a Moogan. La serpiente de cascabel estaba enrollada firmemente y bien camuflada. Moogan comenzó a tirar hacia la derecha y, cuando miré hacia abajo, se estaba preparando para explorar a la serpiente”, agregó.

En esta imagen aparece Moogan y su amigo Dan Fishbein. (Foto: Best Friends Animal Society / YouTube)

Dan Fishbein reconoce que el perro lo salvó. “Si Moogan no hubiera notado la serpiente, habría habido muchas posibilidades de que yo me hubiera topado con ella, lo que no habría terminado bien”, precisó el hombre, que luego avisó a unos miembros del personal del santuario para que reubicaran al reptil.

Esta imagen permite apreciar a Moogan divirtiéndose con uno de sus juguetes. (Foto: Best Friends Animal Society / YouTube)

Aún está disponible para adopción

Si bien Moogan actuó como un verdadero héroe, desde su llegada al refugio para tener más acceso a espacios abiertos, no ha sido adoptado. A eso se le suma el hecho de que es un “perro gentil y amigable”, por lo que Dan Fishbein considera que quien se lo termine llevando, se ganará la lotería con él. “Moogan es bastante tranquilo, pero le aconsejo a la gente que le avise verbalmente cuando se acerquen para que no se sorprenda. Hay algunas parejas que lo llevan a dormir a sus casas y lo adoran”, aseveró.

