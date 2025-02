Emily Bonani es una mujer de Estados Unidos que hasta hace poco estuvo viviendo en un departamento de Manhattan, en donde tenía el “baño más pequeño de New York”. Justamente, en un video que difundió en TikTok (su cuenta es @banananonani), lo mostró y sorprendió a varios usuarios por su diseño único.

En el clip en cuestión se puede apreciar que el baño efectivamente no posee grandes dimensiones; sin embargo, cuenta con lo necesario: una dueña, un lavabo y un inodoro. El tema aquí es las últimas dos cosas mencionadas aparecen combinadas en esa habitación.

Sí, no te miento. El video muestra un lavabo unido a la parte superior del inodoro, que se activa únicamente al tirar de la cadena. Debido a lo singular que es esa combinación, personas de distintas partes del mundo quedaron atónitas. Ni siquiera los expertos en mudanzas de apartamentos habían visto algo similar.

Según People, Emily Bonani aceptó vivir en ese departamento porque tenía una buena ubicación, el precio era justo y, sobre todo, estaba con prisa de hallar un lugar. Y es que sabía que encontrar un buen apartamento donde vivir en New York es complicado.

El baño que mostró Emily Bonani tiene un lavabo unido a la parte superior del inodoro, que se activa únicamente al tirar de la cadena. (Foto: @banananonani / TikTok)

Nunca usó el lavabo del baño

“Estaba desesperada. Me dije a mí misma: ‘Me acostumbraré’. Y, honestamente, fue un poco gracioso. A veces, tiendo a elegir cosas que están envueltas en caos”, indicó en conversación con el citado medio. Luego confesó que nunca usó el lavabo unido a la parte superior del inodoro.

“Al principio, usaba el fregadero de la cocina. Luego, comencé a usar la ducha. Simplemente abría el grifo de la ducha y me cepillaba los dientes y me lavaba la cara todas las mañanas en la ducha”, recalcó. También señaló que la combinación del inodoro y el lavabo tenía sus peculiaridades.

De acuerdo a la mujer, aceptó vivir en un departamento con un baño muy singular debido a la ubicación, el precio y la prisa que tenía por hallar un lugar. (Foto: @banananonani / TikTok)

“No se puede apagar. Simplemente no se apaga. Se enciende cada vez que tiras de la cadena porque ese es el mecanismo. El inodoro funciona. Simplemente se apaga cuando le apetece”, aseguró. El diseño único, por ende, era tema de conversación con sus amigos, que llamaron a la combinación ‘Bonani Falls’ (un juego de palabras con su apellido).

Cabe mencionar que Emily solo vivió en ese departamento durante tres meses. Ahora ella está en un apartamento que cuenta con un baño, digamos, ‘normal’. “Hasta que no se llega a un cierto nivel económico, siempre digo: ‘Bueno, no puedo permitirme no hacer concesiones en algo ahora’. Así que es como si eligieras tus batallas. Así que elegí el baño como mi batalla”, sentenció.