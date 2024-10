Maggie Smith es una mujer de 32 años que se volvió viral al compartir una experiencia profundamente dolorosa en TikTok. En un emotivo video, la usuaria, oriunda de Alabama, EE. UU., narra cómo una cita que prometía ser agradable se convirtió en una de las experiencias más humillantes de su vida.

La estadounidense empezó contando que el encuentro inició de la mejor forma: se encontró con la otra persona en el sitio acordado, se abrazaron e ingresaron a un restaurante; sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando su acompañante la llevó a un lugar apartado y le comunicó que no sentía ningún tipo de atracción hacia ella.

“Entramos y él me dijo: ‘¿Puedes salir un momento?’. Volví a salir y él me dijo: ‘No intento ofenderte, pero no lo estoy sintiendo”, recordó.

Lo más doloroso fue la razón que su cita le dio para cancelar el encuentro. “Mientras me alejaba, él sintió la necesidad de decirme: ‘Lo siento, es tu peso’. No pregunté porque no me importaba. No lo conocía. No estaba desconsolada, solo avergonzada”, explicó Smith.

Lo que prometía ser un encuentro prometedor se convirtió en una experiencia humillante. (Foto referencial: Freepik)

“Tener citas cuando estás gorda es una porquería”, confesó la joven, cuyo testimonio se viralizó y superó las 6 millones de reproducciones.

Tras compartir el incidente, la usuaria recibió una gran cantidad de comentarios de apoyo. Cientos de internautas se identificaron con su historia.

“Si no puede sentarse y tener una conversación, tómate el tiempo para conocerte de verdad y verte. Cariño, él no es para ti. Se perdió a lo grande. Eres hermosa”, escribió una persona.

“Salir con alguien es muy difícil, pero tú te veías tan hermosa. Algunos hombres no son dignos de ti”, señaló otra.

“Parece que vio a alguien en el restaurante que lo conocía a él y a su esposa”, agregó un tercero.

@mcgonagallsays I think I’m going to be taking a break from dating. I just can’t do this anymore. ♬ original sound - Mags | 🎀✨

Tras volverse viral, Smith dijo en conversación con People que se sintió impresionada por todos “los mensaje vulnerables” que recibió en TikTok.

“Las preferencias son razonables, pero creo que hay una manera de tratar a los demás con dignidad”, señaló.

La estadounidense confesó que no sentía que su cita estuviera tratando de ser cruel, pero se sintió humillada por sus palabras.

Por otra parte, Smith confesó que no se arrepiente de no haberle dicho nada a su cita y explicó que siente que él ya había “desperdiciado suficiente tiempo” en ese momento.

Ahora, ha empezado a salir con otra persona, indicando que lo único que busca es a alguien que sea “amable, honesto y considerado”.

“Al final, he pasado este año enamorándome de mí misma otra vez, y si alguien no es capaz de amarme como yo me amo, es un fracaso”, finalizó.