Antes de cumplir 30 años, Elizabeth Velez decidió hacerse un cambio estético y agendó una cita para tatuarse; sin embargo, esa elección terminó siendo un error que, según cuenta, lamentó “de inmediato” y que la persigue casi una década después.
A los 29 años, Velez se tatuó los párpados con lo que debía ser maquillaje semipermanente. Ella asegura que tiene ojos verdes y pestañas rectas que, sin maquillaje, “no tenían definición”. Por eso, pensó que tatuarse el delineado en la línea superior e inferior de las pestañas le daría el cambio que buscaba.
Además, una compañera de trabajo se había hecho el mismo procedimiento y el resultado, según recuerda, fue “genial”. Para Elizabeth, la experiencia fue todo lo contrario.
El procedimiento tomó dos sesiones de dos horas cada una y el dolor fue intenso, incluso con anestesia. “El dolor fue peor que en otras partes del cuerpo donde me he hecho tatuajes. Lo peor era la cantidad de veces que [el tatuador pasaba] por la misma área diminuta y tratar de mantener los ojos quietos sin parpadear”, contó en conversación con People.
Sus párpados quedaron “hinchados, rojos y morados por al menos una semana”, mucho más de lo esperado.
El resultado tampoco fue lo que ella imaginaba. “Me arrepentí [del delineado] muy rápido porque no quedó recto”, recuerda.
Aunque muchos centros aseguran que el tatuaje de delineado dura entre tres y cinco años, en su caso la línea inferior se desvaneció en un año, y nunca quiso retocarla porque “ni pagando” volvería a pasar por eso, pero la parte superior sigue ahí, incluso más de 10 años después. Hoy, Velez tiene 40.
“Desearía no haberlo hecho para poder estar sin maquillaje y verme limpia y fresca, en lugar de parecer que tengo maquillaje de ayer”, confiesa.
Semanas atrás, la mujer publicó un video en TikTok que se volvió viral para advertir a otros que no lo hagan.
“Todas las cuentas de Instagram que muestran maquillaje permanente enseñan los resultados inmediatos, que se ven geniales. Nadie muestra [cómo luce] cinco años después, cuando empieza a correrse y a cambiar de color”, explicó.
Elizabeth pensó en removerlo, pero asegura que “tener un láser tan cerca del ojo da miedo y no creo que valga el riesgo”.
Hoy prefiere ahorrar para otros retoques estéticos, como bótox y rellenos. Durante este tiempo, también formó una familia y ahora es madre. Aunque sus hijos son pequeños, asegura que “definitivamente intentaré convencerlos de no hacerse nada permanente en el cuerpo, pero es su vida y obviamente pueden hacer lo que quieran cuando sean adultos”.
Aun así, es muy cuidadosa con la forma en que habla sobre apariencia e imagen corporal frente a ellos.
“Crecí en una época nada positiva en temas de cuerpo, y trato de tener cuidado con lo que digo sobre mí misma cuando están mis hijos. Quiero que sepan lo afortunados que son con todo lo que tienen en la vida y que no se obsesionen con una pequeña inseguridad. Hay cosas más importantes en la vida”, concluyó.
Los riesgos de tatuarse el delineado de ojos
El tatuaje de delineado de ojos, o micropigmentación, puede parecer práctico, pero tiene serios riesgos. El principal es una reacción alérgica a los pigmentos, que puede causar hinchazón y enrojecimiento. También existe un alto riesgo de infección si las herramientas no se esterilizan adecuadamente.
El procedimiento es peligroso por la cercanía al ojo. Un error puede dañar la córnea o la conjuntiva, mientras que el trauma puede causar sequedad ocular o incluso pérdida de pestañas. Además, el resultado puede ser decepcionante, con la tinta difuminándose o cambiando de color con el tiempo.
Finalmente, la remoción es muy difícil. Es un proceso costoso y, a diferencia de los tatuajes corporales, el láser para remover el delineado de ojos puede ser peligroso para la vista.
Es fundamental investigar bien y elegir a un profesional certificado para evitar complicaciones a largo plazo.
