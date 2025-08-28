Antes de cumplir 30 años, Elizabeth Velez decidió hacerse un cambio estético y agendó una cita para tatuarse; sin embargo, esa elección terminó siendo un error que, según cuenta, lamentó “de inmediato” y que la persigue casi una década después.

A los 29 años, Velez se tatuó los párpados con lo que debía ser maquillaje semipermanente. Ella asegura que tiene ojos verdes y pestañas rectas que, sin maquillaje, “no tenían definición”. Por eso, pensó que tatuarse el delineado en la línea superior e inferior de las pestañas le daría el cambio que buscaba.

Además, una compañera de trabajo se había hecho el mismo procedimiento y el resultado, según recuerda, fue “genial”. Para Elizabeth, la experiencia fue todo lo contrario.

El procedimiento tomó dos sesiones de dos horas cada una y el dolor fue intenso, incluso con anestesia. “El dolor fue peor que en otras partes del cuerpo donde me he hecho tatuajes. Lo peor era la cantidad de veces que [el tatuador pasaba] por la misma área diminuta y tratar de mantener los ojos quietos sin parpadear”, contó en conversación con People.

Aunque la línea inferior se desvaneció en un año, el delineado superior sigue visible más de 10 años después. (Foto: @ifm0m / TikTok)

Sus párpados quedaron “hinchados, rojos y morados por al menos una semana”, mucho más de lo esperado.

El resultado tampoco fue lo que ella imaginaba. “Me arrepentí [del delineado] muy rápido porque no quedó recto”, recuerda.

Aunque muchos centros aseguran que el tatuaje de delineado dura entre tres y cinco años, en su caso la línea inferior se desvaneció en un año, y nunca quiso retocarla porque “ni pagando” volvería a pasar por eso, pero la parte superior sigue ahí, incluso más de 10 años después. Hoy, Velez tiene 40.

“Desearía no haberlo hecho para poder estar sin maquillaje y verme limpia y fresca, en lugar de parecer que tengo maquillaje de ayer”, confiesa.

Hoy, a sus 40 años, advierte a otros sobre los riesgos de someterse a este tipo de tratamiento. (Foto referencial: Freepik)

Semanas atrás, la mujer publicó un video en TikTok que se volvió viral para advertir a otros que no lo hagan.

“Todas las cuentas de Instagram que muestran maquillaje permanente enseñan los resultados inmediatos, que se ven geniales. Nadie muestra [cómo luce] cinco años después, cuando empieza a correrse y a cambiar de color”, explicó.

Elizabeth pensó en removerlo, pero asegura que “tener un láser tan cerca del ojo da miedo y no creo que valga el riesgo”.

Aunque pensó en eliminarlo, teme los riesgos y asegura que aconsejará a sus hijos no hacerse procedimientos permanentes. (Foto: @ifm0m / TikTok)

Hoy prefiere ahorrar para otros retoques estéticos, como bótox y rellenos. Durante este tiempo, también formó una familia y ahora es madre. Aunque sus hijos son pequeños, asegura que “definitivamente intentaré convencerlos de no hacerse nada permanente en el cuerpo, pero es su vida y obviamente pueden hacer lo que quieran cuando sean adultos”.

Aun así, es muy cuidadosa con la forma en que habla sobre apariencia e imagen corporal frente a ellos.

“Crecí en una época nada positiva en temas de cuerpo, y trato de tener cuidado con lo que digo sobre mí misma cuando están mis hijos. Quiero que sepan lo afortunados que son con todo lo que tienen en la vida y que no se obsesionen con una pequeña inseguridad. Hay cosas más importantes en la vida”, concluyó.

Los riesgos de tatuarse el delineado de ojos

El tatuaje de delineado de ojos, o micropigmentación, puede parecer práctico, pero tiene serios riesgos. El principal es una reacción alérgica a los pigmentos, que puede causar hinchazón y enrojecimiento. También existe un alto riesgo de infección si las herramientas no se esterilizan adecuadamente.

El procedimiento es peligroso por la cercanía al ojo. Un error puede dañar la córnea o la conjuntiva, mientras que el trauma puede causar sequedad ocular o incluso pérdida de pestañas. Además, el resultado puede ser decepcionante, con la tinta difuminándose o cambiando de color con el tiempo.

Finalmente, la remoción es muy difícil. Es un proceso costoso y, a diferencia de los tatuajes corporales, el láser para remover el delineado de ojos puede ser peligroso para la vista.

Es fundamental investigar bien y elegir a un profesional certificado para evitar complicaciones a largo plazo.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí