En 2015, Marisa Peters, una mujer de 33 años, notó sangre en el papel higiénico después de defecar. Preocupada por este síntoma, acudió a su médico, pero el profesional descartó la posibilidad de que algo grave estuviera ocurriendo. Según él, los cambios que experimentaba eran normales después del parto.

Peters, que ahora tiene 43 años y vive en Los Ángeles, recuerda que, por aquel entonces, se veía como una madre joven y enérgica. Algunos médicos, por lo tanto, atribuyeron sus síntomas a las secuelas del parto, lo que retrasó su diagnóstico.

Durante los cinco años siguientes, los síntomas de Peters continuaron y, a pesar de sus preocupaciones, los médicos le aseguraron que estaba bien. Tuvo dos hijos más, pero los síntomas se volvieron cada vez más graves, hasta que decidió hacerse una colonoscopia. Fue entonces cuando le dieron una terrible noticia: había sido diagnosticada con cáncer de recto en estadio 3.

“La vida dio un vuelco de la noche a la mañana, como le ocurre a cualquiera que recibe una noticia así que le cambia la vida”, dijo la mujer en conversación con TODAY. “El cáncer había sido lo más lejano de mi mente”, recordó.

Durante 5 años, sus síntomas siguieron y los médicos descartaron que tuviera algo grave. (Foto: @beseen.care / Instagram) ×

Al principio, la sangre en el papel higiénico era el único síntoma, pero con el paso del tiempo, la situación empeoró. “La sangre pasó de cintas delgadas a llenar el tazón del inodoro. Al final parecía que tenía la regla por la cantidad de sangre que salía”, cuenta. Además, sus heces cambiaron de textura y tamaño, lo que le causaba dolor y malestar.

A medida que perdía cada vez más sangre, Peters desarrolló anemia y comenzó a experimentar una necesidad insaciable de masticar hielo. Durante este tiempo, dio a luz a dos hijos más. Después de un parto complicado, decidió consultar a un gastroenterólogo para tratar de controlar los síntomas gastrointestinales que ya no podía ignorar.

El médico que la atendió no solo mostró sorpresa, sino también preocupación por su situación. Después de escuchar sus síntomas, le sugirió hacerse una colonoscopia. Peters, que no estaba al tanto del aumento de casos de cáncer colorrectal en personas jóvenes, fue reacia en un principio; sin embargo, después de hacerse otras pruebas, aceptó someterse a la colonoscopia.

Fue ahí donde los médicos descubrieron un tumor de 5 centímetros en el recto.

Tras una colonoscopia, fue diagnosticada con cáncer de recto en estadio 3.(Foto: @beseen.care / Instagram) ×

La colonoscopia reveló que el tumor era canceroso, y los médicos confirmaron que se trataba de un cáncer de recto en estadio 3.

El tamaño del tumor indicaba que la enfermedad estaba avanzada, aunque no sabían si se había propagado a otras partes del cuerpo.

El tratamiento de Peters incluyó seis rondas de quimioterapia seguidas de 28 sesiones de radioterapia, además de quimioterapia oral diaria durante cinco semanas y media. Posteriormente, se sometió a una operación de siete horas para extirpar el tumor y reconstruir su recto.

Durante su recuperación, tuvo que usar una ileostomía durante cuatro meses. Al final, recibió seis sesiones adicionales de quimioterapia antes de someterse a una operación para revertir la ileostomía.

Hoy, su energía está puesta en educar a los más jóvenes sobre el cáncer colorrectal. (Foto: @beseen.care / Instagram) ×

Tras completar su tratamiento, Peters se sintió como si la verdadera batalla recién comenzara. Afortunadamente, su tratamiento tuvo una respuesta completa. Con ello, su vida comenzó a cambiar de nuevo.

“Nunca voy a dejar de hablar de esto”, afirma la estadounidense, que ahora es una defensora activa de la conciencia sobre el cáncer colorrectal.

Peters fundó la organización sin fines de lucro Be Seen y creó un podcast llamado From Carpools to Chemo. Su misión es erradicar la muerte por cáncer colorrectal de aparición temprana a través de la educación, el acceso a las pruebas y la acción.

Peters destaca que, si ella hubiera conocido más sobre el cáncer colorrectal en su juventud, su diagnóstico habría sido mucho más temprano.

“Si puedo ayudar a humanizarlo y hacerlo más realista compartiendo mi propia historia, por muy impropia o poco glamurosa... que así sea, nunca voy a dejar de compartirla”, concluyó.

Lo que debes saber sobre el cáncer de colon

Mayo Clinic explica que el cáncer de colon se inicia en el intestino grueso, a menudo a partir de pólipos que pueden volverse malignos con el tiempo. Estos pólipos suelen ser asintomáticos, por lo que las pruebas de detección como la colonoscopia son cruciales para su identificación y extirpación temprana, previniendo así el desarrollo del cáncer. A veces se le denomina cáncer colorrectal cuando incluye el cáncer de recto.

Los síntomas del cáncer de colon, como cambios persistentes en los hábitos intestinales, sangrado rectal, dolor abdominal, sensación de evacuación incompleta, fatiga y pérdida de peso, pueden no aparecer hasta etapas avanzadas.

El tratamiento principal es la cirugía, complementada en ocasiones con quimioterapia y radioterapia. La detección temprana mejora significativamente las posibilidades de éxito del tratamiento.

La mencionada institución también destaca factores de riesgo como la edad, antecedentes familiares, dieta y ciertas condiciones médicas.