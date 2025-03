Ganar la lotería puede parecer un sueño, pero para Alyssa Mosley advierte que la riqueza repentina no siempre trae felicidad. La joven, de Nueva York, Estados Unidos, compartió cómo su fortuna inesperada le trajo sorpresas que no esperaba. “Justo después de ganar, me fui a París y compré montones de piezas vintage de Chanel y Dior”, contó en conversación con el New York Post. Durante dos semanas, gastó sin parar en artículos de lujo, pero nada de eso la hacía realmente feliz.

“Cuanto más compraba, menos feliz me sentía”, confesó Mosley, quien incluso decidió acortar su viaje debido a la sensación de vacío que la invadía. Aunque prefirió no revelar la cantidad exacta de su dinero, aseguró que tiene suficiente para vivir cómodamente sin trabajar y dedicarse a sus pasiones.

Ahora, como creadora de contenido a tiempo completo, usa sus redes para hablar sobre los efectos psicológicos de la riqueza repentina.

Durante dos semanas, la joven gastó sin parar en bolsos, ropa y zapatos, pero nada de eso la hacía realmente feliz. (Foto referencial: Pixabay)

A través de TikTok, donde tiene más de 43,000 seguidores, Mosley comparte más detalles de su experiencia.

“El dinero no va a curar tus traumas infantiles”, explicó, advirtiendo que los problemas emocionales y las relaciones tóxicas no desaparecen con la riqueza. “Si atraes parejas tóxicas, lo vas a hacer con o sin dinero”, agregó.

La joven no es la única que enfrentó dificultades tras ganar la lotería. Jay Sommers, quien ganó 5 millones de dólares en Michigan a los 20 años, terminó perdiéndolo todo en carreras de NASCAR y problemas legales.

La estadounidense usa sus redes para hablar sobre los efectos psicológicos de la riqueza repentina. (Foto: @alyssamosley_)

“Trabajo como mecánico naval arreglando barcos”, contó. “Ganar la lotería me arruinó la vida”.

Gillian Bayford, que obtuvo 187.5 millones en el Reino Unido, se alejó de familiares interesados en su fortuna y su matrimonio terminó en divorcio apenas 15 meses después.

Mosley, por su parte, agradece haber aprendido a poner límites antes de volverse millonaria. “Si no, ahora se estarían aprovechando de mí y yo lo habría permitido”, admitió.

Aunque ganar la lotería puede parecer un sueño, Mosley advierte que ña riqueza repentina podría no resultar como la mayoría piensa. (Foto referencial: Pixabay)

Asegura que la terapia y su renovada fe en Dios la han ayudado a identificar a las personas que solo buscan su dinero.

“Tengo la suerte de contar con amigos y familiares que me apoyan”, dijo, aunque confiesa que ahora es más cuidadosa al hacer nuevas amistades.

“Paso mucho tiempo sola”, agregó. “No estoy dispuesta a ignorar señales de advertencia y dejar que alguien se aproveche de mí”.

Lo que debes hacer si ganas la lotería

El diario Gestión recomienda seguir algunas indicaciones para asegurar la estabilidad financiera a largo plazo. Lo primero es mantener la calma y no tomar decisiones precipitadas. Se recomienda firmemente buscar asesoría de expertos financieros y legales para manejar adecuadamente el premio y evitar errores comunes.

Una vez con el asesoramiento adecuado, se debe elaborar un plan financiero detallado que incluya el pago de deudas, la creación de un fondo de emergencia y la diversificación de inversiones. Es fundamental ser discreto y evitar alardear sobre la ganancia para protegerse de posibles riesgos. Finalmente, considera opciones para donar parte del premio a causas benéficas, lo que no solo ayuda a otros, sino que también puede tener beneficios fiscales.