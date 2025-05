Buscar trabajo puede ser estresante, pero lo que vivió una joven en Ohio fue casi una pesadilla. Ken, identificada en TikTok como @its_ken04, se volvió viral tras compartir su extraña experiencia en una entrevista con inteligencia artificial (IA) para un puesto en un laboratorio de la compañía Stretch Lab.

Durante la entrevista, el sistema de IA, desarrollado por la startup Apriora, comenzó a fallar y repitió sin parar la frase “pilates de barra vertical” hasta 14 veces en solo 25 segundos.

Ken no entendía lo que pasaba, mostrándose desconcertada por el incidente.

“Pensé que era realmente espeluznante y me asusté”, contó en una entrevista con 404 Media. “No me hizo ninguna gracia hasta que lo publiqué en TikTok y los comentarios me hicieron sentir mejor”, agregó.

Ken, de Ohio, no entendía lo que pasaba y su reacción fue de puro desconcierto.

La joven insistió en que ella no provocó el error: “Me quedé muy sorprendida. No hice nada para que fallara, así que fue muy sorprendente”.

Apriora, la empresa detrás de la IA, promociona su plataforma como una herramienta para contratar más rápido y con menos costos, permitiendo realizar entrevistas múltiples de forma automatizada.

Sin embargo, para Ken, aquello fue más parecido a un episodio de Black Mirror. En su video publicado el 2 de mayo escribió: “Fue realmente espeluznante y extraño”.

“Por favor, dejen de ser perezosos y hagan que la IA intente hace SU TRABAJO. Me dio muchos escalofríos”, agregó.

El testimonio de la joven se volvió viral. Varios usuarios también compartieron sus malas experiencias con entrevistas manejadas por inteligencia artificial.

Su testimonio generó controversia entre los usuarios de TikTok, quienes también compartieron sus malas experiencias con entrevistas manejadas por inteligencia artificial.

“Una empresa intentó enviarme a una entrevista con IA para un puesto de RRHH... ¿Por qué querría trabajar en recursos humanos para una empresa que ni siquiera me dignifica con la interacción humana?”, escribió una persona. Otro usuario comentó: “Hoy me presenté a un trabajo que tenía entrevista con IA e inmediatamente cerré la ventana. Si no se toman el tiempo de entrevistarme, yo no me voy a tomar el tiempo de intentar trabajar allí”.

Este tipo de historias no son aisladas. Según el New York Post, casi la mitad de los jóvenes de la Generación Z sienten que sus títulos universitarios han perdido valor frente al avance de la IA generativa. Un informe de Indeed publicado por CIO Dive señaló que el 49% de los Gen Z creen que su formación ya no tiene el peso que antes en el mercado laboral.

Según estudios, casi la mitad de los jóvenes de la Generación Z sienten que sus títulos universitarios han perdido valor frente al avance de la IA.

Además, muchos graduados se sienten frustrados por entrevistas donde ni siquiera se menciona el salario.

Según el Informe sobre el Estado de los Graduados 2025 de Monster, el 44% de los jóvenes rechazan este tipo de procesos.

Ken, por su parte, lo tiene bastante claro: “Simplemente declino la oferta”, dijo. “Si otra empresa quiere que hable con IA, no volveré a hacerlo”.