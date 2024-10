Visiblemente emocionada, una mujer de Florida, conocida en TikTok como @mamamossof6, ha compartido su angustia ante la inminente llegada del huracán Milton. En un breve video, la usuaria, madre de seis hijos, expresó su frustración ante la presión de evacuar, revelando los desafíos logísticos que implica esta decisión.

A pesar de las advertencias y las sugerencias de muchos de sus seguidores, la madre ha decidido quedarse en su hogar. En la grabación, indicó que las evacuaciones anteriores, como la que se produjo durante el huracán Helene, dejaron a muchas familias varadas en las carreteras sin gasolina ni refugio.

“Con [el huracán] Ian, muchos amigos se quedaron varados”, recordó. “No había lugares donde quedarse, así que todo el mundo les decía: ‘Ve a tu auto y averigua cómo te las arreglas después de irte’. Esa no es una opción”.

La estadounidense reconoce que la decisión de quedarse no es fácil. “Todos ustedes me atacaron en mis comentarios y me dijeron: ‘No hay otra opción, simplemente hazlo’”, afirma; sin embargo, ella y su familia se sienten más seguras en su propio hogar, donde han tomado medidas para protegerse. ya que han instalado un generador, asegurado las ventanas y almacenado suministros.

Miles de personas han abandonado Florida por temor a la inminente llegada del huracán Milton. (Foto referencial: Bryan R. Smith / AFP)

“Tenemos lo que podemos”, agrega. “Lo único que no podemos controlar es la marejada ciclónica”.

Por otra parte, @mamamossof6 también ha recibido numerosas ofertas de ayuda de desconocidos que le ofrecen desde alojamiento hasta donaciones económicas. Aunque agradece estos gestos, ella y su familia han decidido declinarlos. “No quiero que mi familia se quede en la casa de un extraño”, explica. “Es una situación de vida o muerte”.

Asimismo, la madre expresó su frustración ante los comentarios que cuestionan su capacidad para prepararse y que la instan a buscar refugio en otros estados. “Literalmente nos preparamos semana a semana para alimentar a nuestros hijos; no se puede simplemente prepararse para un huracán”, afirmó.

A pesar de los desafíos, la madre se mantiene firme en su decisión de quedarse. “Nos vamos a quedar aquí porque conocemos nuestra casa, conocemos nuestras ventanas a prueba de huracanes y conocemos nuestro vecindario”, aseguró. Aunque agradece el apoyo de sus seguidores, pide que respeten su decisión y eviten hacer comentarios negativos.

El video publicado por @mamamossof6 se viralizó y superó las 900 mil reproducciones. Además, generó más de 7 mil comentarios, siendo la mayoría de personas que le expresaron su apoyo y le enviaron sus mejores deseos ante la pronta llegada del huracán Milton.

“A menos que haya personas en tu misma situación, ¡deben guardar silencio! ¡Oramos por ti y tu familia!”, escribió un internauta.

“La gente no entiende que solo hay dos carreteras interestatales importantes que entran y salen de Florida. No es tan fácil”, comentó otro.

“Te seguí para estar al tanto de tus publicaciones. Estoy en Ft. Myers y me hospedaré allí también. No tengo a dónde ir. Buena suerte para ti y tu familia”, agregó un tercero.

Las autoridades alertaron que el huracán Milton podría ser "la peor tormenta en Florida en un siglo". (Foto referencial: Bryan R. Smith / AFP)

Cómo prepararse para un huracán, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

Antes del huracán:

Informáte: Conoce tu zona de riesgo y las rutas de evacuación.

Arma tu kit de emergencia: Incluye agua, comida no perecedera, botiquín, linterna, radio a pilas y documentos importantes.

Asegura tu hogar: Protege tus ventanas, poda los árboles y asegura objetos sueltos en el exterior.

Llena tu vehículo: Ten el tanque de gasolina lleno y prepara un kit de emergencia para el auto.

Durante el huracán:

Busca refugio: Si te encuentras en una zona de evacuación, sigue las indicaciones de las autoridades.

Quédate en casa: Si decides quedarte, permanece en la habitación más interior de tu hogar.

Mantente informado: Escucha la radio o la televisión para obtener actualizaciones.

Después del huracán:

Evalúa los daños: Inspecciona tu hogar y tu comunidad para identificar posibles peligros.

Sigue las instrucciones: Obedece las indicaciones de las autoridades locales.

Limpia y desinfecta: Desecha los alimentos contaminados y limpia a fondo las áreas afectadas.

Para más información detallada, visita: https://www.cdc.gov/es/disasters/hurricanes/before.html