Una creadora de contenido viene causando revuelo en las redes sociales tras compartir una lista de regalos navideños que, según ella, las mujeres detestan recibir.

Mandy, conocida en TikTok como @mandyyourtiktokmum, es una madre británica que comparte su día a día en la plataforma. Recientemente, publicó un video donde advierte a los hombres sobre los errores más comunes al elegir regalos para sus parejas.

“Hombres, no queremos esto para Navidad”, señaló la creadora de contenido, destacando que obsequios como los sets de belleza baratos y los perfumes de imitación son un completo desacierto.

Mandy critica duramente los sets de marcas como Dove y Nivea. “Podemos comprarlo nosotras mismas”, aseguró.

Asimismo, mencionó que las marcas de imitaciones tampoco deberían ser consideradas. “No creemos que los hombres quieran ninguno de estos sets de regalo tampoco”, agregó.

Otro de los regalos que Mandy desaprueba son los paquetes de comida y los vinos de baja calidad calificándolos de “repugnantes”.

La creadora de contenido enfatizó la importancia de poner un poco de imaginación en la elección del regalo. “Puedes armar tu propia canasta de regalo, que es mucho mejor que los juegos de regalo baratos empaquetados previamente”, sugiere.

El video de la británica se viralizó con más de 100 mil reproducciones y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios dijeron estar de acuerdo con ella, otros consideraron que estaba siendo demasiado exigente.

“Mi mamá me los compra y dono la mitad a organizaciones benéficas porque no me gustan”, escribió un internauta.

“La gente piensa que soy mala o desagradecida cuando digo que no quiero sets de tocador, perfumes falsos o velas con aromas artificiales, pero tengo la piel sensible y los olores fuertes me dan asco”, reveló otra persona.

“Personalmente, estoy agradecido por cualquier cosa que me dé cualquier persona, lo que cuenta es la intención”, agregó un tercero.

“Lo siento, pero si eso es todo lo que alguien puede permitirse comprarme para Navidad, entonces estoy muy feliz de recibirlo”, dijo otro.

¿Qué regalarle a mi pareja por Navidad?

El portal Bodas.net destaca la importancia de regalar algo único y especial por Navidad. Una opción es crear una experiencia memorable juntos, como una escapada romántica, un curso de cocina o una actividad que ambos disfruten. También puedes personalizar un regalo, como una joya con una fecha importante o un álbum de fotos con sus momentos favoritos.

Si quieres algo más práctico, puedes optar por un dispositivo electrónico como un reloj inteligente, unos audífonos de excelente calidad o suscripciones a servicios de streaming o plataformas de aprendizaje en línea.

La clave está en conocer bien a tu pareja y regalar algo que realmente le guste. Por ejemplo, si es amante de la lectura, puedes regalarle un libro de su autor favorito. Si le gusta la fotografía, puedes obsequiarle una cámara instantánea o un curso para que mejore sus habilidades. El punto es sorprender a tu pareja y demostrarle lo mucho que lo conoces y aprecias.