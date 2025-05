Brandi Fields y su hijo Kyle se graduaron juntos de la Universidad Cristiana de Texas, en un emotivo fin de semana del Día de la Madre. Ambos recibieron sus diplomas el viernes durante una ceremonia exclusiva para estudiantes de posgrado.

Con zapatillas Nike moradas a juego, uno de los colores de la universidad, madre e hijo compartieron el que seguramente fue uno de los momentos más especiales de sus vidas.

“Cuando nos enteramos de que los programas de posgrado se celebraban en la misma ceremonia, nos dimos cuenta de que íbamos a hacer esto juntos de verdad”, dijo Brandi a CBS.

Kyle, de 22 años, obtuvo su maestría en artes liberales, mientras que Brandi, de 50, recibió un MBA ejecutivo. “Cuando ella decidió volver a estudiar, especialmente en la TCU, no pude estar más emocionado”, aseguró Kyle.

La familia vivía en California cuando Kyle se mudó para estudiar en TCU. Tras la muerte de la madre de Brandi en 2020, decidieron mudarse a Texas para estar más cerca de él.

Brandi recordó que muchos pensaron que Kyle se molestaría. “Creo que muchos de mis amigos decían: ‘Oh, no, Kyle te va a matar. Primero te mudas allí, y ahora vas a su escuela”, contó entre risas, pero para Kyle fue una motivación. “Cuando la veo llegar a casa del trabajo y enseguida está haciendo los deberes, pienso: ‘Tengo que seguir sus pasos’”, dijo.

El sentimiento fue mutuo. “Cuando le ves hacerse adulto y hacer todas esas cosas, pienso: ‘Guau’. Eso es lo que realmente me hizo darme cuenta de que estamos haciendo esto juntos. Así que me sentí aún más orgullosa de ser capaz de experimentar esta parte de ella”, comentó Brandi.

Ahora, Brandi quiere inspirar a otras mujeres. “Creo que eso es importante para las madres, que tenemos que cuidarnos y seguir creciendo y retándonos a nosotras mismas. Así que les diría que lo hagan, ¿saben?”, expresó.

Kyle resumió lo especial del momento: “No todo el mundo puede decir que fue a la universidad al mismo tiempo que su madre, especialmente con un máster”.

“Caminar juntos por el escenario, especialmente el fin de semana del Día de la Madre, es un momento increíble y significativo para nuestra familia”, añadió Brandi.

Lo que debes saber sobre la Universidad Cristiana de Texas

La Universidad Cristiana de Texas (TCU) es una universidad privada ubicada en Fort Worth, Texas, afiliada a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Fundada en 1873, la institución ofrece una gran variedad de programas académicos en sus diversas facultades y escuelas, incluyendo el College of Liberal Arts, la Brite Divinity School, la M.J. Neeley School of Business, el Bob Schieffer College of Communication, el College of Education y el College of Fine Arts.

TCU se destaca por su reputación académica y su activa vida en el campus. Ocupa lugares destacados en rankings nacionales, incluyendo el puesto #80 entre las universidades nacionales según U.S. News & World Report. Además, The Princeton Review la reconoció por la calidad de sus alojamientos y servicios de orientación profesional.

Entre sus exalumnos notables se encuentran figuras destacadas en diversos campos como el periodismo (Bob Schieffer), la actuación (Luke Wilson, Betty Buckley), los deportes (LaDainian Tomlinson, Cameron Norrie) y la literatura (Sandra Brown, Sue Monk Kidd).