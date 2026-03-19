Un gato que vive en Surrey, en la provincia canadiense de Columbia Británica, se ha vuelto famoso por cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos prácticamente como si esta no existiera. Su nombre es Louis Vuitton (como la marca de lujo) y ya es considerado una pequeña celebridad local.

El felino cruza casi todos los días una pequeña zanja que divide ambos países. Aunque en esa zona no hay cercas, la frontera está vigilada con patrullas, cámaras e incluso helicópteros; sin embargo, nada parece intimidar al pequeño animal.

Algunas personas que lo han visto no salen de su asombro. “Creo que es porque tiene cuatro patas, no dos”, comentó a CTV News un transeúnte que ha observado sus movimientos.

A pesar de la vigilancia en la zona, el felino pasa de un país a otro casi todos los días. (Foto: CTV News / YouTube)

Bob Christy, otro vecino, también destacó su comportamiento amigable: “Es un gato genial, va y viene y saluda a todo el mundo”.

Deb Tate, dueña de Louis, explicó que Louis es muy hábil cazando serpientes y ratones y que muchas veces los lleva de un lado a otro de la frontera. Incluso suele dejar estos animales como “regalos” en las puertas de algunas casas cercanas.

“Apuesto a que no los declara”, bromeó su dueña en referencia a estos “contrabandos”.

Su dueña incluso bromea con que transporta pequeños animales como si fueran contrabando. (Foto: CTV News / YouTube)

“Él presume un poco de su imprudencia”, agregó entre risas.

Louis, que cumplirá seis años el 1 de julio, suele regresar cuando quiere o cuando escucha el sonido de sus golosinas. Mientras tanto, sigue cruzando la frontera sin problemas y ganándose la simpatía de todos.

¿Puede un animal ser detenido en la frontera? Esto dicen las autoridades

Más allá de las bromas, es importante señalar que los animales sí están regulados en las fronteras, pero las normas están pensadas para personas que los transportan, no para animales que se mueven solos.

Por ejemplo, si llevas una mascota contigo, debes declararla y cumplir requisitos sanitarios (vacunas, certificados, etc.), y las autoridades pueden inspeccionarla, retenerla o incluso rechazar su entrada si no cumple las normas.

Esto se hace principalmente para evitar enfermedades y proteger el ecosistema. En EE. UU. y Canadá, varias agencias controlan la entrada de animales y algunos incluso pueden ser puestos en cuarentena o devueltos si representan un riesgo . Es decir, cuando hay un dueño responsable, sí hay control estricto.

En el caso del gato Louis, la situación es distinta: él cruza por su cuenta en una zona sin vallas físicas. En la práctica, los agentes fronterizos no persiguen animales domésticos pequeños que deambulan libremente porque no representan una amenaza seria ni están “declarados” como mercancía o transporte formal. Además, estos cruces ocurren en áreas abiertas donde es imposible controlar cada movimiento de fauna o mascotas.

Por eso, Louis no es detenido: no está siendo transportado ilegalmente ni forma parte de comercio o tráfico de animales. Simplemente actúa como cualquier otro animal que cruza un límite geográfico sin entenderlo, algo que ocurre con frecuencia en zonas fronterizas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!