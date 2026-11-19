Un niño de apenas cinco años se convirtió en un pequeño héroe después de ayudar a salvar la vida de su madre durante una emergencia médica. Su rápida reacción y un curioso recurso que había aprendido gracias a una tendencia de las redes sociales fueron fundamentales para que los servicios de emergencia pudieran llegar hasta su casa y atenderla.

Spencer, un pequeño de Wellington, Reino Unido, apareció junto a su madre, Stephanie, en el programa This Morning. Durante la entrevista, ambos contaron cómo la popular frase viral ‘6-7’ (six-seven) le permitió recordar la dirección de su vivienda cuando llamó a los servicios de emergencia para pedir ayuda.

¿Cómo logró el niño de 5 años salvar a su madre?

Durante la entrevista se reprodujo parte de la llamada que Spencer realizó a los servicios de emergencia. El operador le hizo varias preguntas para conocer la situación y determinar qué tipo de asistencia necesitaba su madre.

El pequeño explicó que Stephanie estaba respirando, pero que parecía estar dormida y no respondía cuando intentaba despertarla. Cuando el operador le preguntó dónde vivían, Spencer respondió con seguridad: “6-7″, antes de que la dirección real fuera omitida de la transmisión televisiva.

La grabación también mostró cómo el operador intentaba tranquilizarlo mientras coordinaba la ayuda. “Has sido muy valiente por teléfono. Vamos a llegar lo más rápido que podamos, ¿de acuerdo?“, le dijo.

Los conductores quedaron sorprendidos por la tranquilidad del pequeño y destacaron que había mantenido la calma en un momento complicado. Cuando le preguntaron si había sentido miedo, Spencer respondió con una sonrisa: “Está bien”.

Spencer sorprendió a los operadores al utilizar el meme “6-7” para pedir ayuda por su madre. | Crédito: YouTube / This Morning

¿Qué le pasó a la madre de Spencer?

Stephanie contó que todo comenzó cuando despertó con dolor de garganta. En un primer momento, pensó que podía tratarse de una amigdalitis y no le dio demasiada importancia a las molestias.

Después de recoger a sus hijos de la guardería, regresó a casa y decidió ponerles una película de Disney mientras descansaban. Le comentó a Spencer que no se sentía bien, se acostó en el sofá y perdió el conocimiento.

“Cuando volví en mí, había dos paramédicos allí. Eso es todo lo que recuerdo”, relató durante el programa.

Posteriormente, Stephanie descubrió que había sufrido una meningitis. Además, explicó que padece convulsiones, por lo que anteriormente ya había conversado con su hijo sobre cómo actuar si alguna vez se presentaba una emergencia.

La joven madre destacó que Spencer no solo recordó lo que le había enseñado, sino que también estuvo pendiente de su hermana pequeña mientras llegaba la ayuda médica.

“Estoy increíblemente orgullosa de todo lo que hizo ese día. Cuidar de su hermanita, recordar lo que le había enseñado y luego ponerlo en práctica. Estoy muy orgullosa”, expresó.

La popularidad del meme “6-7” tuvo un inesperado papel en el rescate de una mujer en Reino Unido. | Crédito: YouTube / This Morning

¿Cómo ayudó la tendencia viral “6-7″ a recordar su dirección?

Uno de los momentos más curiosos de la entrevista llegó cuando los conductores le preguntaron a Spencer cómo había conseguido recordar su dirección. El pequeño respondió levantando ambas manos y haciendo el gesto característico del popular fenómeno “6-7″.

Esta expresión se convirtió en una tendencia entre niños y adolescentes, especialmente en TikTok. Aunque no tiene un significado concreto, se popularizó por la costumbre de repetir los números acompañados de un movimiento de manos.

La moda llegó a tal punto que incluso generó situaciones inusuales en establecimientos comerciales. Una cadena de comida rápida, por ejemplo, retiró el número 67 de su menú después de que algunos niños esperaran a escucharlo para gritar la frase cuando los empleados anunciaban los pedidos.

Stephanie contó que la popularidad de la expresión también llegó hasta su propia vivienda. Según relató, suele escuchar a niños que pasan por su casa repitiendo “6-7″.

El reconocimiento para Spencer tampoco tardó en llegar. Cuando regresó a la escuela, sus profesores y compañeros le rindieron homenaje y lo nombraron “Superhéroe de la semana”, en reconocimiento a su actuación durante la emergencia médica de su madre.