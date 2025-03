La idea de que los médicos tienen letra ilegible es un estereotipo muy popular, pero tiene una explicación detrás. Más que un simple problema de caligrafía, esto refleja las condiciones en las que trabajan a diario.

La Dra. Inés Moreno, conocida en redes sociales como La Traumatóloga Geek, es cirujana ortopédica y utiliza las redes sociales para compartir información médica. Recientemente, explicó por qué muchas recetas y notas médicas parecen casi imposibles de leer.

“Si alguna vez has intentado descifrar la receta de un médico y te ha parecido un jeroglífico egipcio, no estás solo. Pero lo curioso es que esa letra ilegible no es una casualidad”, señaló.

Según la profesional, hay varias razones por las que las recetas médicas parecen escritas en un código secreto. (Foto: @latraumatologageek)

Según la doctora, hay varias razones detrás de esta escritura confusa. Una de las principales es la falta de tiempo: “Escribimos cientos de notas al día, muchas veces con prisa, entre pacientes y llamadas. Escribir rápido se convierte en una necesidad, no en un lujo”, continuó.

Otro factor es la terminología médica, que está llena de palabras largas y abreviaturas complejas: “Términos como hidroxicloroquina o metilprednisolona no son precisamente fáciles de escribir”, comentó.

Además, la fatiga también juega un papel importante. Los médicos pueden pasar 24 horas de guardia, lo que afecta su precisión al escribir: “Después de ver cientos de pacientes, hacer buena letra no es una prioridad”, afirmó.

Para evitar errores, en muchos países las recetas deben hacerse de forma electrónica, reduciendo riesgos por mala interpretación. “Se han reportado errores médicos por recetas mal escritas”, advirtió Moreno.

Por eso, la próxima vez que veas una receta difícil de leer, recuerda que probablemente fue escrita a toda velocidad, con términos complejos y por alguien con muchas horas de trabajo encima.

Inés explica que la falta de tiempo es una de las causas principales. (Foto referencial: Freepik)

La medicina está llena de términos complejos y de abreviaturas, lo que suele complicar la legibilidad de algunas recetas. (Foto referencial: Freepik)

Errores que debes evitar al tomar medicamentos

Según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, es fundamental evitar la automedicación, ya que tomar medicamentos sin supervisión profesional puede generar interacciones dañinas y diagnósticos erróneos. Además, el incumplimiento del tratamiento prescrito, como alterar dosis o duración, reduce la eficacia del medicamento y aumenta el riesgo de efectos secundarios.

Otro error común es ignorar las interacciones entre medicamentos, suplementos o hierbas medicinales, lo que puede tener consecuencias peligrosas. Asimismo, obtener medicamentos de fuentes no reguladas, como sitios web no autorizados, expone a riesgos por productos falsificados o adulterados.

La consulta a profesionales de la salud y el seguimiento estricto de sus indicaciones son esenciales para un uso seguro y eficaz de los medicamentos.