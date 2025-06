A veces, nos toca recibir noticias impactantes en momentos inesperados. Eso lo sabe muy bien Mike Jerrick, un presentador de TV en Estados Unidos que descubrió que tiene cáncer de piel al conversar con una dermatóloga durante la transmisión en vivo del programa que conduce: ‘Good Day Philadelphia’ en FOX 29. Esta es su historia.

De acuerdo a FOX News Digital, todo ocurrió durante el segmento sobre el cuidado de la piel con la Dra. Joanna Walker, que es una dermatóloga del Centro de Melanoma Tara Miller de la Universidad de Pensilvania. Mientras ella y el hombre de prensa discutían la importancia de revisar la piel para detectar signos de cáncer, la profesional de la salud optó por inspeccionar al periodista, sin imaginar que tras ello revelaría algo impactante.

Para ser más exactos, la doctora inspeccionó una mancha en el codo derecho de Mike y luego expresó que era carcinoma de células basales. “Tiene todas las características del tipo más común de cáncer de piel, que además es muy tratable cuando se detecta a tiempo”, aseguró la especialista en el tema en ese entonces, según el video que posteriormente compartió Jerrick en Instagram (@mikejerrick).

El momento en que la dermatóloga Joanna Walker le indicó a Mike Jerrick que tiene cáncer de piel. (Foto: FOX 29)

Tras ese descubrimiento, Jerrick se mostró sorprendido y preguntó: “¿Qué vas a hacer con él? ¿Quemarlo?”. Al escuchar todo ello, Walker indicó que en realidad lo necesario era “cortar y suturar” la zona cancerosa. “¡¿Qué?!”, expresó después el presentador de TV.

La mancha en el codo derecho de Mike Jerrick fue identificada como carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de la piel. (Foto: @mikejerrick / Instagram)

“Es necesario eliminarlo”

Cabe mencionar que la dermatóloga, segundos más tarde, también señaló que ese tipo de cáncer de piel es “de crecimiento muy lento”, por lo que no es probable que se propague a otras partes del cuerpo. “Pero es necesario eliminarlo para que no siga creciendo y se apodere de la piel normal”, recalcó.

“Nunca pensé que fuera a ser cáncer de piel”

A raíz de lo sucedido, la citada fuente conversó con el hombre prensa, quien dejó en claro que recibir la noticia fue algo que le generó una gran sorpresa. “Dije que debíamos pedirle que trajera su microscopio porque quería revisar un par de cosas en mis brazos, así que esa parte estaba planeada, pero nunca pensé que fuera a ser cáncer de piel”, contó.

“Cuando lo soltó, no me alarmé ni nada. Fue como: ‘¡Rayos! Debería haberlo hecho hace mucho tiempo’. Me sorprendió aún más que dijera que lo iba a cortar en lugar de quemarlo. Ahí fue donde me sorprendí”, agregó Mike, quien indicó que tenía previsto que le eliminaran la mancha cancerosa el viernes 6 de junio. “Estaré bien. Me suturará y podré irme”, aseveró.

Conoce más acerca del carcinoma de células basales

Según información proporcionada por la web cancer.org, el carcinoma de células basales, también llamado cáncer de piel de células basales, “es el tipo más común de cáncer de piel” que comienza en la capa celular basal, “que es la parte inferior de la epidermis”.

“Por lo general, estos cánceres surgen en las zonas expuestas al sol, especialmente la cara, la cabeza y el cuello. Estos cánceres suelen crecer lentamente. Es muy poco común que el cáncer de células basales se propague a otras partes del cuerpo. Pero de no tratarse, el cáncer de células basales puede extenderse hacia las áreas cercanas e invadir el hueso u otros tejidos debajo de la piel”, se indicó en el portal. Ojo que también se informó que si no se extrae completamente puede reaparecer en el mismo lugar de la piel. Además, se hizo hincapié que las personas que han tenido cánceres de piel de células basales “tienen una probabilidad mayor de padecer nuevos cánceres en otros lugares”.

