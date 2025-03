Uno siempre quiere estar rodeado de sus seres queridos en las fechas importantes. Lo comento porque Hanna Haynes, una mujer de Whittington, Inglaterra, ha sorprendido al mundo entero por haber organizado su boda en un hospicio en 24 horas para que su padre Maurice Haynes, con cáncer terminal, pueda acompañarla al altar. ¿Quieres saber más sobre lo ocurrido? Continúa leyendo la nota.

De acuerdo a SWNS, en octubre de 2024, a Maurice le diagnosticaron cáncer terminal de amígdalas. Debido a ello, actualmente está bajo el cuidado del St Giles Hospice. Como su salud es delicada, su presencia en el matrimonio de su hija no era segura, sobre todo porque él tendría que movilizarse para asistir.

Hannah, teniendo en cuenta eso, fue con su ahora esposo Josh al St Giles Hospice para solicitar ayuda, ya que ambos habían tomado la decisión de casarse ahí. Al enterarse de ello, el equipo de la Unidad de Pacientes Internos aceptó formar parte de la planificación de la boda y todos juntos lograron organizarla en 24 horas.

La capilla del lugar, de acuerdo a un video que fue compartido por la cuenta de Instagram del St Giles Hospice (@stgiles_hospice), lució irreconocible. Había pancartas, cintas y otros elementos que sirvieron como decoración.

Maurice Haynes, que tiene cáncer terminal de amígdalas, sacó fuerzas para poder caminar junto a su hija Hannah hacia el altar. (Foto: @stgiles_hospice / Instagram)

“Fue una ocasión hermosa y emotiva”

Maurice, que estuvo elegante aquel día, pudo acompañar a su hija Hannah hacia el altar con la ayuda de otro miembro de la fiesta nupcial. Ya cuando ella aceptó casarse con Josh, el progenitor se encontraba en un asiento en primera fila. No se perdió de nada. Incluso agregó su firma en el certificado de matrimonio, según el clip. “Fue una ocasión hermosa y emotiva, que creó un maravilloso recuerdo para toda la familia. ¡Maurice incluso pudo elegir la canción de la boda!”, se lee en la descripción de la mencionada grabación.

Hannah Haynes tuvo una boda hermosa con el amor de su vida Josh, ya que sus seres queridos estuvieron presentes en la celebración. (Foto: @stgiles_hospice / Instagram)

“Celebrar nuestra boda en un hospicio no era lo habitual. Sin embargo, al tener a papá allí para caminar hacia el altar, no importaba dónde me casara siempre que él estuviera allí”, recalcó Hannah en diáloco con SWNS. “Lo que St Giles ha hecho por mi padre es increíble”, dijo después la mujer que también sostuvo que su padre, en un inicio, no estaba seguro de llegar a un hospicio; sin embargo, ahora que está ahí “se siente cómodo y le gusta el entorno en el que está”. Sin duda, tanto el padre como la hija de esta historia vivieron un momento sumamente hermoso.