Criado en una familia que hacía de la naturaleza su modo de vida, Oriol Cardona parecía predestinado a subir y bajar montañas, pero lo que no podía imaginar es terminar siendo campeón olímpico en un deporte que hasta este mismo jueves nunca había figurado en unos Juegos.

Nacido hace 31 años en Banyoles, la localidad gerundense que tiene el lago natural más grande de la Península Ibérica, ha crecido pasando los fines de semana haciendo senderismo y esquiando en los vecinos Pirineos, donde ahora divide su tiempo en dos bases de operaciones, la comarca catalana de la Cerdanya y Font-Romeu, en el lado francés de la cordillera.

El español Oriol Cardona Coll celebra su victoria en la final de esquí de montaña sprint masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, celebrada en el centro de esquí Stelvio de Bormio (Valtellina), el 19 de febrero de 2026. (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP) / DIMITAR DILKOFF

El padre de Oriol, Joan, es uno de los pioneros del skyrunning (carreras en montaña) y todo un referente en el mundo del alpinismo catalán, trasladando esta pasión a sus hijos, lo que llevó tanto a Nil como a Oriol a dedicarse al esquí de montaña (skimo).

Oriol empezó realmente en el atletismo, en carreras de resistencia, y también era muy aficionado al esquí alpino, pero pronto sus pasos se dirigieron hacia el skimo, desde los 14 años, cuando su carrera se orientó al deporte que ahora le da la gloria.

Aprendiendo de Kilian Jornet

Casi desde sus inicios, Cardona creció viendo y admirando a otro emblema catalán de la montaña, la estrella del ultratrail Kilian Jornet, que tiene siete años más que él.

El español Oriol Cardona Coll (d), medallista de oro, celebra con su compañero de equipo Ot Ferrer Martínez tras cruzar la línea de meta en la final masculina de esquí de montaña sprint durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el Centro de Esquí Stelvio en Bormio (Valtellina) el 19 de febrero de 2026. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP) / DIMITAR DILKOFF

Cuando Oriol era un adolescente, Kilian ya triunfaba en el esquí de montaña -entonces no olímpico-, donde acumuló catorce medallas en Mundiales -ocho de ellas de oro- entre 2008 y 2017, antes de pasar a dedicarse a las carreras de ultrafondo, donde se ha hecho una estrella internacional.

Cardona es el más digno heredero que ha tenido en el skimo español, avalado por sus siete medallas mundiales, incluyendo dos de oro (esprint en 2023 y 2025), así como tres oros europeos (esprint en 2022 y 2024, relevo mixto en 2024 junto a Ana Alonso).

Clasificado para estos Juegos Olímpicos desde hace casi un año, todo ha estado orientado en los últimos meses a esta preparación olímpica y por ello decidió sumar a Kilian Jornet a su equipo de entrenadores, formando así un tridente junto a Andrés Arroyo y Víctor López.

En un documental de la televisión autonómica catalana (TV3) titulado “Oriol Cardona, camí als Jocs” (Oriol Cardona, camino a los Juegos) se ve esa relación con Jornet, que le prepara entrenamientos de alta intensidad, le saca de su zona de confort e incluso le controla los niveles de lactato en un glaciar en Noruega, como muestra de la nueva relación entre otros dos reyes de la montaña.

El español Oriol Cardona Coll compite en la final masculina de esquí de montaña sprint durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el Centro de Esquí Stelvio en Bormio (Valtellina) el 19 de febrero de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

“Veo a Kilian como a un extraterrestre”, llega a decir Cardona en esa emisión para referirse a su maestro.

Una relación de cine

En su tiempo libre, Oriol Cardona no se aleja mucho de la naturaleza, entre la playa, el senderismo, el esquí o el atletismo, su otra pasión, pero también tiene tocar el piano como su secreto de relajación.

Es raro verle sin ropa deportiva o alejado de un entorno natural, y cuando ha sido así ha saltado incluso a las páginas de la prensa de sociedad, donde se mueve con mucha más incomodidad que en la de los medios deportivos.

Es lo que le ocurrió cuando acudió a un Festival de Cine San Sebastián de acompañante de su pareja, Amaia Aberasturi, una actriz española que fue candidata al premio Goya por la película “Akelarre”, del director argentino Pablo Agüero.

La confirmación de la relación llegó de una manera natural, como también han publicado en ocasiones fotos juntos, la mayoría de ellas en viajes a destinos exóticos o practicando esquí en la nieve, como en la pasada Navidad.

En una montaña, donde siempre se ha sentido como en casa.

Oriol Cardona en breve

Apellidos: Cardona Coll

Nombre: Oriol

Fecha de nacimiento: 7 octubre 1994 (31 años)

Lugar de nacimiento: Banyoles (España)

Nacionalidad: española

Altura: 1,82 m

Deporte: esquí de montaña

Palmarés:

. Juegos Olímpicos:

1 participación

1 medalla de oro

. 2026 (1): 1 medalla de oro en esprint

Mundial:

6 participaciones

7 medallas, 2 de oro, 2 de plata, 3 de bronce

. 2025 (2): 1 oro en esprint, 1 plata en relevo mixto

. 2023 (1): 1 oro en esprint

. 2021 (1): 1 plata en esprint

. 2019 (1): 1 bronce en relevos masculinos

. 2017 (2): 2 bronces, en esprint y relevos masculinos

Europeo:

4 participaciones

3 medallas de oro

. 2022 (1): 1 oro en esprint

. 2024 (2): 2 oros, en esprint y relevo mixto