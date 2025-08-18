Mudarse no siempre es una decisión sencilla, pero para una pareja de latinos que llevaba casi una década en Fort Lauderdale, el cambio se volvió una necesidad. Marcelo, de Argentina, y Giselle, de Cuba, sintieron que era momento de dar un paso más en su vida personal y profesional, lo que les llevó a elegir nada menos que Palm Beach, una de las zonas más exclusivas de todo Florida.

Ambos se dedican al sector inmobiliario y comparten en su cuenta de TikTok (@ricarte_properties) contenido sobre casas y departamentos que alquilan y venden; sin embargo, esta vez compartieron detalles de su propia mudanza.

“No conocíamos mucho esta área, habíamos venido quizá dos veces. Cuando era la hora de mudarnos, no sabíamos para dónde ir, pero yo quería salir de Fort Lauderdale, no porque sea una zona fea, es hermosa, con gente increíble, pero ya cuando estás mucho tiempo en un lugar, por lo menos yo me sentía que no podía avanzar, necesitaba ver algo más”, contó Giselle.

Eligieron mudarse a Palm Beach, una zona exclusiva donde también vive Donald Trump, atraídos por su estilo de vida, la privacidad y la cercanía con sus clientes. (Foto: @ricarte_properties / TikTok)

La pareja apenas tenía una o dos semanas para dejar su antiguo hogar. “Recuerdo una vez teniendo una conversación con Dios diciéndole: ‘A donde sea que nos vayamos a ir, quiero estar rodeada de abundancia, de prosperidad, quiero levantarme y sentirme llena de riqueza, de ver casas grandes y lugares lindos’”, agregó la joven.

Finalmente, decidieron alquilar un departamento en la misma zona donde se encuentra la residencia Mar-a-Lago, del expresidente Donald Trump.

“El departamento nos cuesta hasta el triple de lo que nos saldría en West Palm Beach, la diferencia es cruzar el puente. La mudanza de nosotros fue estratégica, porque tenemos una empresa de limusinas y queríamos estar más cerca de nuestros clientes, donde está el negocio”, explicó Giselle.

Aunque el alquiler es hasta tres veces más caro que en otras áreas, consideran que fue una decisión estratégica, ya que trabajan en bienes raíces y además tienen una empresa de limusinas. (Foto referencial: Pixabay)

Marcelo coincidió: “A nosotros siempre nos gustaron los bienes raíces, empezamos a hacer una transición, nos sacamos los dos la licencia y estamos trabajando en una de las áreas más exclusivas de Florida, por no decir de todo Estados Unidos. La mudanza fue para tener más trabajo acá”.

Además, mencionó que entre sus nuevos vecinos están el magnate Kenneth Griffin, el orador motivacional Tony Robbins y el actor Sylvester Stallone.

“Es otro mundo. Vimos el potencial, el estilo de vida que te da, estás a un minuto de la playa, la exclusividad, la privacidad, la gente que vive acá aprecia mucho la privacidad”, aseguró Marcelo.

Para ellos, vivir en Palm Beach representa cumplir un sueño y abrir nuevas oportunidades profesionales. (Foto: @ricarte_properties / TikTok)

Giselle, por su parte, mostró en otros videos cómo disfruta del lugar con su hija: recorren en bicicleta, caminan por la costa y se maravillan con la perfección del barrio.

“Las casas están impecables, no hay una planta mal puesta. La gente se viste elegante, con colores alegres y vivos. Me encanta poder caminar hasta la playa o hasta el centro de la ciudad. Yo uso la bicicleta para todo: el supermercado, la escuela de mi hija, que queda a 10 o 15 minutos. La isla es hermosa, es un sueño para mí”, concluyó.

