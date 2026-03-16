Una pareja de Iowa, Estados Unidos, vivió una historia poco común después de participar en un concurso para ganar una boda gratuita. Lo que empezó como una simple inscripción terminó convirtiéndose en una celebración inesperada cuando recibieron la noticia de que habían sido elegidos como los ganadores. La iniciativa fue organizada como parte del Wee Parade, un desfile anual que se realiza en la ciudad de Marion para celebrar el Día de San Patricio.

KCRG informó que, este año, los organizadores decidieron añadir una novedad al evento: ofrecer una ceremonia de matrimonio gratuita para una pareja que fuera seleccionada entre quienes se inscribieran.

En total, 18 parejas participaron en el concurso a través de Facebook, esperando tener la oportunidad de casarse durante el desfile.

Finalmente, los elegidos fueron Keenan y Sydney Kilpatrick, quienes no esperaban ganar. Cuando se enteraron de la noticia, la reacción fue inmediata.

Keenan explicó que ambos quedaron muy sorprendidos cuando les avisaron que habían sido seleccionados.

Tras recibir la noticia de que habían sido ganadores del concurso, tuvieron solo tres días para organizar todo antes de la ceremonia. (Foto: Sydney Lang Kilpatrick / Facebook)

“Estábamos absolutamente sorprendidos”, recordó. “Nos quedamos un poco sin palabras. Nos preguntamos: ‘¿De verdad vamos a hacerlo?’ Y luego pensamos: ‘Nos encantaría’”.

Después de aceptar la propuesta comenzó una carrera contra el tiempo. La pareja solo tuvo tres días para prepararse para su boda, ya que se enteraron el miércoles y la ceremonia se realizaría el sábado 14 de marzo.

Un amigo cercano, Kris Berry, destacó lo rápido que ocurrió todo: “Se enteraron el miércoles y aquí estamos el sábado. Se casaron así de rápido”.

Intercambiaron sus votos durante el desfile, frente a un público que celebró el momento. (Foto: KCRG-TV9: Your Trusted Local News Source / YouTube)

Para el evento, la pareja decidió incluir algunos detalles inspirados en el Día de San Patricio. Keenan vistió un traje oscuro acompañado de accesorios verdes, mientras que Sydney llevó un vestido blanco con velo y un ramo con abundante vegetación.

Tras intercambiar votos frente al público del desfile, los recién casados celebraron el momento.

“Estamos muy felices”, dijo Sydney. “Fue un evento muy divertido”.

La recién casada resumió toda la experiencia con una frase: “Espontáneo y con mucha suerte”.

Día de San Patricio 2026: qué se conmemora el 17 de marzo y por qué todo se tiñe de verde

El Día de San Patricio se celebra anualmente el 17 de marzo, fecha que conmemora el fallecimiento del santo patrón de Irlanda. Aunque tiene un origen religioso, en Estados Unidos se convirtió en una festividad masiva que celebra la herencia y cultura irlandesa a través de desfiles, el uso de vestimenta verde y el consumo de alimentos tradicionales como el corned beef con col.

La celebración se arraigó en territorio estadounidense debido a las grandes oleadas de inmigrantes irlandeses, especialmente durante el siglo XIX.

El primer desfile registrado no ocurrió en Irlanda, sino en San Agustín, Florida (1601), y más tarde en Nueva York (1762), convirtiéndose en un símbolo de identidad y orgullo para la comunidad irlandesa en el extranjero.

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