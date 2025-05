Sarah Louise Tyne es una peluquera británica que compartió en TikTok una de las situaciones más incómodas que suelen enfrentar los estilistas durante una cita con un cliente. Aunque muchos pensarían que lo más molesto es un mal corte o un error con el color, Sarah reveló que hay algo mucho más sutil que puede causar tensión desde el principio.

Según ella, no se trata de una falla técnica, sino de algo que se dice apenas comienza la sesión. Es una frase que puede parecer inocente para quien la dice, pero que genera una reacción inmediata del otro lado de la silla. Muchos estilistas, confesó, pueden sentirse muy frustrados cuando la escuchan.

La frase en cuestión es: “Mi antiguo peluquero solía hacerlo así”. Aunque para algunos profesionales puede no ser un gran problema, para otros representa una clara “señal de alerta”. Sarah explica que ese comentario los pone de inmediato en una especie de competencia con alguien que ni siquiera conocen. “No soy tu antiguo peluquero”, es lo que suele venirles a la mente.

El comentario cambia completamente el ambiente. De repente, el estilista siente que está siendo comparado con otra persona, lo que puede generar cierta inseguridad y presión para intentar estar a la altura. El video de Sarah causó reacciones entre otros profesionales del rubro, quienes dijeron haber vivido lo mismo con muchos clientes.

Sarah aclara que no se trata de un ataque por parte del cliente. En muchos casos, simplemente perdieron a su peluquero de confianza por una mudanza, retiro o alguna otra razón. Aun así, sin querer, esa frase puede generar distancia. “Te sientes como si estuvieras en una competencia para ser mejor que un peluquero que ni siquiera has conocido”, explica.

En lugar de responder con molestia, Sarah propone una salida diplomática. Comenta que algunos podrían responder en broma con un: “Bueno, vuelve con ellos entonces”, pero sugiere reformular la conversación de manera más constructiva: “En lugar de mostrarme cómo solía peinarte tu antiguo peluquero, ¿puedes mostrarme algunas imágenes de lo que esperas conseguir y veré si funcionan con tu tipo/textura de pelo?”.

Además, recomienda a sus colegas mostrar empatía y entender que el comentario puede provenir del nerviosismo. Una posible respuesta podría ser: “Entiendo que puedas estar nervioso por que otro peluquero te peine, pero realmente estás en buenas manos”. En caso de que el cliente siga haciendo comparaciones y nada parezca funcionar, Sarah aconseja ser honesto: “Si parece que no importa lo que hagas o digas, nada parece tranquilizar o relajar [al cliente] y continúan diciendo ‘él / ella / ellos no solían hacer eso’, no parece que solían peinarme”, es posible que ambas partes no lleguen a entenderse, algo que suele pasar con frecuencia.

Sarah concluye diciendo que lo más importante es intentar siempre ofrecer el mejor resultado posible, pero también saber cuándo no hay conexión. “Explique cortésmente que es posible que no sean una buena opción el uno para el otro”, aconseja.

En los comentarios, otros estilistas compartieron sus experiencias. Algunos no ven problema con la frase, pero otros marcan límites: “Cruza la línea cuando dicen: ‘Mi viejo peluquero SOLO me cobró XYZ’”. Otro comentó: “Normalmente les pregunto qué les gustó de cómo lo hicieron o les explico por qué lo hago de manera diferente”.

Sarah, por su parte, respondió: “Totalmente, pero también se trata de establecer una nueva relación. Además, ¿qué pasa si el cliente mantiene ese estilo porque nunca se le ha ofrecido nada diferente?”.

Consejos para escoger a tu estilista ideal

Para elegir un buen estilista, comienza por investigar y pedir recomendaciones a amigos, familiares o incluso buscar reseñas en línea. Observa el trabajo del estilista a través de sus redes sociales o su sitio web para asegurarte de que su estilo coincida con lo que buscas. Considera si se especializan en el tipo de servicio que necesitas (corte, color, peinado) y si tienen experiencia con tu tipo de cabello.

Una vez que tengas algunos candidatos, programa una consulta inicial. Este es un momento crucial para discutir tus ideas, mostrar fotos de referencia y escuchar sus sugerencias. Un buen estilista te hará preguntas sobre tu rutina de cuidado del cabello y tu estilo de vida para ofrecerte un look que sea tanto favorecedor como práctico para ti. Evalúa su comunicación, su disposición a entender tus deseos y si te sientes cómodo y confiado con sus recomendaciones.

Finalmente, considera la higiene del salón y del estilista, así como su profesionalismo general. Un buen estilista no solo tiene habilidades técnicas, sino que también es puntual, atento a los detalles y te hace sentir valorado como cliente.