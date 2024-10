Jennifer Williamson es una mujer de Wisconsin, Estados Unidos, que hace poco fue a una feria de artesanía donde vio varias cosas que le agradaron. Es por eso que se animó a hacer compras en ese lugar. Ella se puso muy contenta porque pensó que había tomado buenas decisiones; sin embargo, luego se llevó una gran decepción al buscar las cosas que adquirió en Google.

En un video que publicó en su cuenta de TikTok (@jennay4399), la chica contó que normalmente, cuando asiste a una feria, trata de discernir qué personas ponen a la venta productos que hicieron a mano y quienes solo revenden cosas que obtuvieron de Aliexpress.

Cuando ella llegó a un puesto, pensó que la persona que estaba ahí se encontraba vendiendo artículos tejidos a crochet y por eso decidió comprar unas flores amarillas y una planta fresa colgante. Ambas tejidas a mano, supuestamente.

Esta imagen muestra a Jennifer Williamson en el interior de un carro. (Foto: @jennay4399 / TikTok)

Por ambos productos, según expresó en una entrevista que le realizó Newsweek, pagó 50 dólares porque realmente pensó que eran “lindos”. Sin embargo, la idea de que había hecho buenas compras cambió totalmente cuando, luego de marcharse de la feria, decidió buscar los artículos en Google. Solo por simple curiosidad.

En esta imagen se aprecia que Jennifer Williamson compró unas flores amarillas tejidas. (Foto: @jennay4399 / TikTok)

¿Qué descubrió en Google?

En ese entonces, se dio cuenta que los productos que había adquirido se pueden conseguir fácilmente y a menor precio en Temu, un mercado en línea muy popular actualmente. “Me sentí bastante desanimada e incluso un poco estúpida después de darme cuenta de que es muy probable que estos artículos los haya comprado en Temu. Gasté 30 dólares en las flores amarillas y 20 dólares en la planta de fresas colgante. Cada artículo cuesta menos de 10 dólares en Temu”, aseveró en diálogo con la citada fuente.

Esta imagen muestra que Jennifer Williamson también compró una planta de fresa colgante tejida. (Foto: @jennay4399 / TikTok)

“También vale la pena señalar que el vendedor no tiene presencia en línea, ni sitio web, ni Facebook ni Instagram, por lo que estoy aún más convencido de que los artículos no fueron fabricados por el vendedor. Todos los artistas que he visto que fabrican sus propios artículos tienen algún tipo de presencia en línea, y es una necesidad para conseguir negocios como artista”, agregó la mujer. A raíz de la experiencia que le tocó vivir, precisó que ahora será mucho más exigente a la hora de comprar en ferias de artesanía.

