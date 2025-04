John Johnson, un hombre de 36 años de Cleveland, Estados Unidos, estaba entrenando para su segundo maratón cuando notó algo inusual: sangre en sus heces. Pensó que tal vez era por entrenar demasiado fuerte y que podía tratarse de hemorroides, pero como el sangrado no paraba, decidió consultar al médico. Le mandaron una colonoscopia y, dos semanas después de correr una maratón, recibió una noticia inesperada.

“No hay muchas personas de 36 años que hablen de cáncer o de cáncer de colon”, contó John a TODAY. “El cáncer era lo último en lo que pensaba, para ser sincero”.

Todo empezó en 2023 mientras se preparaba para el maratón de Cleveland. Notó sangre, pero no le dio demasiada importancia.

“Estaba sorprendido. Yo no diría que estaba preocupado”, recordó. “Estaba en la mejor forma de mi vida, y entonces era vegetariano. No bebía mucho. No sabía que hubiera nada de qué preocuparse”.

Todo empezó en 2023, mientras John Johnson se preparaba para el maratón de Cleveland. Por aquel entonces, notó un extraño síntoma que no dudó en consultar con un médico. (Foto: @clevelandclinicabudhabi / Instagram) ×

Incluso cuando vio a los médicos un mes después, también pensaron que eran hemorroides por su edad y lo saludable que estaba, pero la colonoscopia reveló algo muy distinto a lo esperado: tenía cáncer de colon.

“Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: ‘¿Cómo debo decírselo a mi mujer y qué le digo?’”, recordó John. “Estaba más preocupado por mi esposa y mi hija”.

Luego vinieron más estudios. El diagnóstico fue cáncer colorrectal en estadio 2, con un tumor en el recto. Aunque era un estadio inicial, lo que más le preocupaba a John era la posibilidad de perder el recto. “Es algo muy duro de perder”, dijo.

El deportista comenzó con 25 sesiones de radiación, una diaria durante cinco semanas, acompañadas de dosis bajas de quimioterapia. Después, recibió ocho infusiones más fuertes cada dos semanas. Sufría náuseas, fatiga, y una neuropatía que le hacía doler las manos y los pies.

El tratamiento, aunque complicado, le permitió a John superar la enfermedad. (Foto referencial: Elena Nechaeva / iStock) ×

“Estaba muy fatigado y tenía náuseas”, contó. “Vomité por primera vez delante de mi esoisa Ella me conoce desde hace 15 años”.

Afortunadamente, al finalizar el tratamiento le hicieron una resonancia y le dieron una noticia alentadora: “Me dijeron que el cáncer había desaparecido por completo”, dijo. Además, se sintió aliviado de terminar el tratamiento antes del nacimiento de su hijo. “Realmente queríamos dejar esto atrás antes de que viniera al mundo”, añadió.

Tras su recuperación, John pudo volver a las pistas y participó de la maratón de Boston 2025, aunque no fue nada sencillo.

“Llegué a un kilómetro o dos y me estaba muriendo”, contó, pero poco a poco fue recuperando resistencia.

John forma parte del grupo de jóvenes diagnosticados con cáncer de colon a temprana edad, fenómeno que ha ido en aumento en las últimas décadas. (Foto referencial: ARMMY PICCA / iStock) ×

John ha sido muy honesto sobre su experiencia y espera que su historia inspire a otros.

“He recibido comentarios de amigos y personas que ya han oído mi historia que les ha dado esperanza. Les ha dado valor para hacerse una colonoscopia, algo que antes les daba miedo”, dijo, dejando un mensaje claro: “Aunque estés en la mejor forma de tu vida, puedes tener cáncer”.

Cabe agregar que John forma parte del grupo de jóvenes diagnosticados con cáncer de colon a temprana edad, fenómeno que ha ido en aumento en las últimas décadas. Aunque históricamente esta enfermedad afectaba principalmente a personas mayores de 50 años, cada vez más adultos jóvenes están recibiendo este diagnóstico sin tener factores de riesgo evidentes.

A qué se debe el aumento de cáncer entre los más jóvenes

Según Mayo Clinic y otras fuentes, el aumento de cáncer de colon en jóvenes (menores de 50 años) es una tendencia preocupante y sus causas no están completamente claras; sin embargo, se sospecha de una combinación de factores relacionados con el estilo de vida moderno. Estos incluyen cambios en la dieta, como un mayor consumo de alimentos procesados, carnes rojas y un menor consumo de fibra, frutas y verduras. La creciente obesidad y el sedentarismo también se consideran factores importantes.

Además de los factores de estilo de vida, algunos estudios sugieren que alteraciones en el microbioma intestinal podrían jugar un papel en el desarrollo temprano del cáncer de colon. También se están investigando posibles factores ambientales y una mayor exposición a ciertas sustancias. Si bien una pequeña proporción de casos en jóvenes se debe a síndromes genéticos hereditarios, la mayoría de los casos de aparición temprana no tienen una causa genética clara identificada.