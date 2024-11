El miedo a volar es una experiencia común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Las turbulencias, en particular, suelen ser la principal causa de este temor; sin embargo, los expertos aseguran que estas sacudidas son una parte normal del vuelo y no representan un peligro real. Steve (@captainsteeeve), piloto de American Airlines, compartió en TikTok una analogía sencilla para reducir la ansiedad generada por estos movimientos bruscos.

“Mucha gente tiene miedo a volar, y generalmente se debe a las turbulencias”, empezó diciendo el piloto. Luego, hizo una sencilla recomendación que podría ser de mucha ayuda para aquellos que la pasan mal durante esas sacudidas repentinas. “Quiero que pienses en la turbulencia como si fuera un río”, agregó.

Al comparar las corrientes de aire con un río, Steve explica que las turbulencias son como aquellas corrientes rápidas que un avión atraviesa. Así como un río puede tener zonas tranquilas y otras con corrientes más fuertes, el aire también experimenta cambios en su flujo. Entender esta comparación puede ayudar a los pasajeros a ver las turbulencias como un fenómeno natural y menos amenazante.

Las turbulencias suelen ser el principal motivo por el que muchas personas le tienen miedo a volar. (Foto referencial: DC Studio / Freepik)

Además de esta explicación, el piloto sugiere una estrategia práctica para reducir la ansiedad antes de volar: hablar con la tripulación.

“La próxima vez, antes de despegar y abordar el avión, haga esto: pregúntele al asistente de vuelo si puede subir y visitar al piloto”, señaló el profesional. “Pregunta sobre la ruta del vuelo, diles que eres un volador nervioso, te tranquilizarán, te explicarán la ruta de vuelo, te explicarán cualquier sobresalto”, añadió.

“Esa tranquilidad marcará la diferencia la próxima vez que viajes en un avión”, finalizó el piloto, cuyo video superó las 880 mil reproducciones.

Steve es un piloto de EE. UU. que acumula miles de seguidores en TikTok. (Foto: @captainsteeeve)

En la sección de comentarios, muchos usuarios compartieron sus propias experiencias y estrategias para superar el miedo a las turbulencias.

“Alguien me dijo una vez que era como si el avión estuviera dentro de un recipiente con gelatina y que a veces se tambaleaba, pero que no se caería al fondo del recipiente. Desde entonces no he vuelto a tener miedo”, escribió una persona.

“Pude hablar con la piloto antes de salir de Corea del Sur rumbo a Detroit. Cuando tuvimos turbulencias y escuché su voz por el intercomunicador me sentí mucho mejor; sin embargo, todavía odio las turbulencias”, reveló otro.

“Solía tener miedo. El esposo de mi amiga es piloto y me dijo: ‘Él también quiere volver a casa’. Desde entonces no he tenido ningún problema”, agregó un tercero.