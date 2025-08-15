Isela Santiago Morales verá cómo su sueño de una gran fiesta de 15 años se hace realidad gracias a su comunidad. | Crédito: YouTube Univision Noticias
Isela Santiago Morales verá cómo su sueño de una gran fiesta de 15 años se hace realidad gracias a su comunidad. | Crédito: YouTube Univision Noticias
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Isela Santiago Morales, una joven recolectora de basura en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, soñaba con una fiesta de 15 años sencilla, pero la realidad fue dura: pocos invitados asistieron. Lo que parecía un día triste dio un giro inesperado gracias a la solidaridad de su comunidad. Esta es la historia.

MIRA TAMBIÉN:

Su padre decidió publicar un mensaje en redes sociales, y las muestras de generosidad no se hicieron esperar. Personas de todo el municipio se sumaron para hacer realidad un sueño que parecía imposible: más de 1,500 invitados asistirán a la celebración, prevista para el próximo 23 de agosto.

“Iba por una fiesta pequeña, pero mire, se hizo bien grande”, dijo Isela a .

La comunidad de Isela Santiago Morales se ha unido para hacer de su celebración un evento inolvidable para todo el pueblo. | Crédito: Alfonso Ortega Fotógrafo
La comunidad de Isela Santiago Morales se ha unido para hacer de su celebración un evento inolvidable para todo el pueblo. | Crédito: Alfonso Ortega Fotógrafo

La comunidad donará todo lo necesario para la fiesta: desde el vestido que Isela siempre soñó hasta la comida, la música, la decoración y el pastel. Cada detalle ha sido organizado por voluntarios que han puesto su corazón en que la joven viva un momento inolvidable.

“Ese día nadie se lo va a quitar, lo bailado, la alegría”, dijo el orgulloso padre de Isela, Ramón Morales.

En este rincón de la Huasteca Potosina, la historia de Isela demuestra cómo la unión y el apoyo de la comunidad pueden transformar la decepción en alegría. Cada invitado llevará un juguete, y todos participarán en una fiesta que ya no será solo suya, sino de todo un pueblo.

Isela Santiago Morales recibirá un vestido, comida y música donados por decenas de voluntarios de Axtla de Terrazas. | Crédito: YouTube Univision Noticias
Isela Santiago Morales recibirá un vestido, comida y música donados por decenas de voluntarios de Axtla de Terrazas. | Crédito: YouTube Univision Noticias

“Le doy gracias a todos por haberme apoyado”, concluyó Isela.

El próximo 23 de agosto, el Campo Garzas Blancas será testigo de cómo la solidaridad y el amor de cientos de habitantes de Axtla de Terrazas hacen posible que Isela Santiago Morales viva la fiesta de 15 años que siempre mereció.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC