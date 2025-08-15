Isela Santiago Morales, una joven recolectora de basura en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, soñaba con una fiesta de 15 años sencilla, pero la realidad fue dura: pocos invitados asistieron. Lo que parecía un día triste dio un giro inesperado gracias a la solidaridad de su comunidad. Esta es la historia.

Su padre decidió publicar un mensaje en redes sociales, y las muestras de generosidad no se hicieron esperar. Personas de todo el municipio se sumaron para hacer realidad un sueño que parecía imposible: más de 1,500 invitados asistirán a la celebración, prevista para el próximo 23 de agosto.

“Iba por una fiesta pequeña, pero mire, se hizo bien grande”, dijo Isela a Univision Noticias.

La comunidad de Isela Santiago Morales se ha unido para hacer de su celebración un evento inolvidable para todo el pueblo. | Crédito: Alfonso Ortega Fotógrafo

La comunidad donará todo lo necesario para la fiesta: desde el vestido que Isela siempre soñó hasta la comida, la música, la decoración y el pastel. Cada detalle ha sido organizado por voluntarios que han puesto su corazón en que la joven viva un momento inolvidable.

“Ese día nadie se lo va a quitar, lo bailado, la alegría”, dijo el orgulloso padre de Isela, Ramón Morales.

En este rincón de la Huasteca Potosina, la historia de Isela demuestra cómo la unión y el apoyo de la comunidad pueden transformar la decepción en alegría. Cada invitado llevará un juguete, y todos participarán en una fiesta que ya no será solo suya, sino de todo un pueblo.

Isela Santiago Morales recibirá un vestido, comida y música donados por decenas de voluntarios de Axtla de Terrazas. | Crédito: YouTube Univision Noticias

“Le doy gracias a todos por haberme apoyado”, concluyó Isela.

El próximo 23 de agosto, el Campo Garzas Blancas será testigo de cómo la solidaridad y el amor de cientos de habitantes de Axtla de Terrazas hacen posible que Isela Santiago Morales viva la fiesta de 15 años que siempre mereció.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí