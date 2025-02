Un oficial de policía de Nueva Jersey (NJ), Estados Unidos, está siendo aclamado como un héroe tras rescatar a un niño de 11 años que cayó en un lago congelado. Con valentía y rapidez, el agente no dudó en arriesgarse para salvar la vida del pequeño. Te cuento cómo sucedió este increíble rescate.

En una publicación de Facebook, el Departamento de Policía de West Long Branch compartió que el oficial Dave Brosonski, un patrullero con una gran formación en rescate acuático, no pensó ni un segundo antes de lanzarse a las frías aguas del lago Franklin en West Long Branch, Nueva Jersey, el lunes por la tarde, para sacar al niño y llevarlo a un lugar seguro.

Aunque las autoridades no han revelado la identidad del niño, comentaron que el adolescente había intentado cruzar el lago como un atajo para llegar a su casa. Fue en ese momento que “cayó a través del hielo”, justo el día en que el Servicio Meteorológico Nacional reportó temperaturas de hasta 50 grados Fahrenheit, un aumento de 20 grados respecto al frío extremo de la noche anterior.

El policía atravesó un lago congelado y caminó por el agua helada para rescatar a un niño. | Crédito: FB West Long Branch Police

Las imágenes de la cámara corporal que el departamento de policía compartió con ABC News muestran a Brosonski pidiendo ayuda a un miembro de la comunidad para conseguir una cuerda gruesa, atársela a él y así poder entrar al agua helada y sacar al niño.

“Mientras me dirigía hacia el niño en el agua, no sabía si potencialmente podría sumergirse y si se hundía en el hielo, sabía que tendría que ir a buscarlo, así que tenía la cuerda atada para poder sacarme si tenía que sumergirme”, explicó Brosonski a ABC7 New York.

El oficial de patrulla comentó que simplemente estaba haciendo su trabajo ese día y que no le agradaba toda la atención extra que ha recibido desde el incidente.

El oficial de Policía Dave Brosonski salvó el día. | Crédito: FB West Long Branch Police

“Siento que era mi trabajo. Me siento más avergonzado por toda la atención”, dijo Brosonski. “Habría ido sin importar nada por cualquiera, ya sea que estuviera trabajando o no. Para mí, es solo un día más”, agregó.

Según el video de la cámara corporal, el niño le dijo a los oficiales que había estado en el agua unos cinco minutos antes de pedir ayuda. Después, los servicios de emergencia lo llevaron a un hospital cercano, donde fue tratado por hipotermia. El citado medio informó que, afortunadamente, el niño regresó a la escuela al día siguiente.